Λίγες ημέρες μετά το λαμπερό γάμο της με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, η Μαράια Ρίντλσπρινγκερ (Mariah Riddlespringer), σε νέα της ανάρτησή στο Instagram, μιλάει για την πρωτοβουλία που έχουν αναλάβει οι δυο τους εμπνευσμένοι από τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού, Λίαμ το 2020.

«Όταν έγινα μητέρα, συνειδητοποίησα πολύ γρήγορα πόσο ακριβή μπορεί να είναι η ανατροφή ενός παιδιού. Είναι θλιβερό να γνωρίζεις ότι μία στις δύο οικογένειες στο Μιλγουόκι αγωνίζονται να αγοράσουν πάνες και μωρομάντηλα, βασικά αγαθά στα οποία θα έπρεπε να έχουν πρόσβαση όλοι οι γονείς. Με τον Γιάννη αισθανόμαστε απίστευτα ευλογημένοι που είμαστε σε θέση να προσφέρουμε στα παιδιά μας, αλλά πιστεύουμε κατά βάθος ότι κανένας γονιός δεν θα έπρεπε να είναι αναγκασμένος να διαλέξει ανάμεσα σε πάνες και άλλα είδη πρώτης ανάγκης όπως το φαγητό.

Γι' αυτό η οικογένειά μας υποστηρίζει με πάθος το "Milwaukee Diaper Mission", μια συνεργασία που ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια με τη "Maverick's Diaper Mission" γιορτάζοντας τη γέννηση του δεύτερου γιου μας», αναφέρει η σύζυγός του Γιάννη Αντετοκούνμπο και μοιράζεται δύο οικογενειακά στιγμιότυπα.

«Από τότε που ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία εξελίχθηκε στην "BIG Give Back", μια ευκαιρία να βοηθήσουμε ντόπιες οικογένειες να αγοράζουν πάνες. Πρόκειται για μια αποστολή κοντά στην καρδιά μας γιατί έχουμε δει από πρώτο χέρι τη διαφορά που μπορεί να κάνει σε μια οικογένεια η στήριξή της από την κοινότητα...και για αυτό δεσμευόμαστε να βοηθήσουμε ώστε όλες οι οικογένειες να έχουν πρόσβαση στους πόρους που χρειάζονται για να φροντίσουν τα παιδιά τους. Με το ίδρυμα "Charles Antetokounmpo Family Foundation (CAFF)" να κάνει δωρεές έως και $50.000 στην "BIG Give Back", έχουμε τη μοναδική ευκαιρία να διπλασιάσουμε τον αντίκτυπο της υποστήριξής σας. Χάρη στις συνεισφορές της κοινότητάς μας, η "Milwaukee Diaper Mission" έχει διανείμει εκατομμύρια πάνες, αλλά υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν. Σας προσκαλώ να ακολουθήσετε εμένα και την οικογένειά μου ώστε φέτος να κάνουμε τη διαφορά - μαζί, μπορούμε να υποστηρίξουμε όσους το χρειάζονται περισσότερο», καταλήγει.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

