Μάικλ Τζόρνταν: 12 χρόνια έψαχνε να πουλήσει την έπαυλή του. Ζητούσε 30 εκατομμύρια. Πόσα πήρε τελικά;

Ούτε ένα, ούτε δύο αλλά εδώ και δώδεκα χρόνια προσπαθούσε να πουλήσει την έπαυλή του ο διάσημος μπασκετμπολίστας

Δεν τα λες και λίγα. Βέβαια δεν λες και λίγα και τα χρήματα που ζητούσε να πάρει για το πραγματικά εντυπωσιακό σπίτι ο πετυχημένος αθλητής. 30 εκατομμύρια δολάρια ήταν η τιμή πώλησης τόσα χρόνια και παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια υπερπολυτελή βίλα, μια έπαυλη, που διαθέτει ότι μπορεί κανείς να φανταστεί αγοραστής να δώσει αυτά τα λεφτά δεν βρισκόταν με τίποτα.

Τα χρόνια πέρασαν, προφανώς και ο ίδιος o Μάικλ Τζόρνταν κατάλαβε πως σε αυτή την τιμή δεν πρόκειται να το πάρει κανείς το σπίτι όσο εντυπωσιακό κι αν είναι.

