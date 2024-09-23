Ο κωμικός Τζον Μαλέινι (John Mulaney) και η ηθοποιός Ολίβια Μαν (Olivia Munn) καλωσόρισαν το δεύτερο παιδί τους, μέσω παρένθετης μητέρας.

Το ζευγάρι έχει επίσης έναν γιο τον Μάλκομ, δύο ετών, ενώ η ανακοίνωσή τους έρχεται μόλις 2,5 μήνες μετά τον μυστικό γάμο τους στο σπίτι ενός φίλου στη Νέα Υόρκη

«Η Μέι Τζουν Μαλέινι ήρθε στον κόσμο στις 14 Σεπτεμβρίου 2024, τη χρονιά του δράκου», έγραψε η ταλαντούχα ηθοποιός στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ανακοινώνοντας τη γέννηση της κόρης της.

«Είχα τόσα πολλά και βαθιά συναισθήματα που δεν μπορούσα να κυοφορήσω εγώ την κόρη μου. Όταν γνώρισα για πρώτη φορά την παρένθετη μητέρα μας, μιλήσαμε από μητέρα σε μητέρα. Μου έδειξε τόση χάρη και κατανόηση, που ήξερα ότι είχα βρει έναν πραγματικό άγγελο. Τα λόγια δεν μπορούν να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη μου που κράτησε το μωρό μας ασφαλές για 9 μήνες και έκανε τα όνειρά μας πραγματικότητα. Είμαι τόσο περήφανη για το μικρό μου δαμάσκηνο, τον μικρό μου δράκο που έκανε το ταξίδι του για να είναι μαζί μας. Η καρδιά μου έχει εκραγεί. Μέι (προφέρεται may) σημαίνει δαμάσκηνο στα κινέζικα», συμπλήρωσε.

Τον Μάρτιο, η Μαν είχε αναφέρει δημοσίως ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού ένα χρόνο νωρίτερα και είχε υποβληθεί σε διπλή μαστεκτομή μετά από τέσσερις χειρουργικές επεμβάσεις. Καθ' όλη τη διάρκεια της θεραπείας και της ανάρρωσης ο Μαλέινι ήταν στο πλευρό της.

«Θα ήταν σαν να σκαρφάλωνα σε ένα παγόβουνο χωρίς αυτόν», είχε δηλώσει στο People.

Πηγή: skai.gr

