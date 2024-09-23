Φωτογραφίες με την αγαπημένη του Νάνσυ Κοιλού δημοσίευσε στο Facebook για πρώτη φορά ο τέως Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργιος Πατούλης οι οποίοι ετοιμάζονται να γίνουν γονείς.

Ειδικότερα, οι δυο τους βρέθηκαν στο πανελλήνιο συνέδριο Ιαματικής Ιατρικής στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, όπου υπήρξαν ομιλητές.

Στη συνέχεια ο Γιώργος Πατούλης δημοσίευσε φωτογραφίες από την εκδήλωση. Σε ορισμένες από αυτές ήταν και η Νάνσυ Κοιλού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.