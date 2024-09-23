Λογαριασμός
Η πρώτη ανάρτηση του Γιώργου Πατούλη με την εγκυμονούσα σύντροφό του, Νάνσυ Κοίλου - Δείτε φωτογραφίες

Οι δυο τους βρέθηκαν στο πανελλήνιο συνέδριο Ιαματικής Ιατρικής στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, από όπου και ανήρτησε φωτογραφίες ο Γιώργος Πατούλης

Γιώργος Πατούλης

Φωτογραφίες με την αγαπημένη του Νάνσυ Κοιλού δημοσίευσε στο Facebook για πρώτη φορά ο τέως Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργιος Πατούλης οι οποίοι ετοιμάζονται να γίνουν γονείς. 

Ειδικότερα, οι δυο τους βρέθηκαν στο πανελλήνιο συνέδριο Ιαματικής Ιατρικής στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, όπου υπήρξαν ομιλητές.

νανσυ κοιλου

Στη συνέχεια ο Γιώργος Πατούλης δημοσίευσε φωτογραφίες από την εκδήλωση. Σε ορισμένες από αυτές ήταν και η Νάνσυ Κοιλού.

νανσυ κοιλου

πατουλης

Πηγή: skai.gr

TAGS: Νάνσυ Κοιλού Γιώργος Πατούλης
