Καλεσμένη στην εκπομπή Super Κατερίνα βέθηκε το πρωί της Παρασκευής η Αννα Φόνσου, η οποία μίλησε για τη ζωή της και το Σπίτι Του Ηθοποιού. Η γνωστή ηθοποιός, αν και αγαπά το έργο της, δήλωσε ότι «Αν ξαναγεννιόμουν δεν θα έκανα το ''Σπίτι του Ηθοποιού''».

«Δεν ήξερα τι βάσανα θα τραβήξω ούτε ότι θα έπρεπε να αφήσω την καριέρα μου… Αν και στη ζωή μου δεν έχω τελειώσει τίποτα, με το σπίτι του Ηθοποιού ήταν αλλιώς, μεγαλώνοντας ένιωσα την μοναξιά του καλλιτέχνη και την αγάπη για αυτούς τους ανθρώπους, τους αγαπώ και τους συγχωρώ όλους» είπε χαρακτηριστικά.

Η Αννα Φόνσου μίλησε ακόμα και για το ζήτημα της τεκνοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια και για ποιον λόγο δεν συμφωνεί. «Όλοι οι φίλοι μου είναι ομοφυλόφιλοι κι οι πιο σπουδαίοι άνθρωποι είναι ομοφυλόφιλοι. Έχω αντίρρηση να μεγαλώνουν τα παιδιά με δύο άντρες μαζί και να λέει μαμά τον κ. Βαγγέλη. Το έχω ζήσει με ένα φίλο μου, που έκαναν ένα παιδί με τον δικό του και τώρα τραβιούνται για πολλά χρόνια με τους ψυχιάτρους γιατί στο σχολείο του έλεγαν: πώς τη λένε τη μαμά σου κι έλεγε «Κώστα» ανέφερε η Άννα Φόνσου.

«Στο κάτω κάτω δεν θέλω να μας πάρουν και το πιο σπουδαίο που έχουμε οι γυναίκες, ότι γεννάμε. Δεν θα έχουμε κι αυτό το δικαίωμα σε λίγο. Να ξέρουν τα παιδάκια περί τίνος πρόκειται» πρόσθεσε η Άννα Φόνσου.

Επίσης, σε μία συγκινητική στιγμή αποκάλυψε ότι της λείπουν όλοι οι παλιοί φίλοι της - «η Αλίκη (Βουγιουκλάκη) , η Ζωή (Λάσκαρη), η Τζένη (Καρέζη), ο Ντίνος (Ηλιόπουλος)».

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «φτάνει το μεσημέρι και δεν έχω σε ποιον να τηλεφωνήσω. Περιμένω να έρθει η σειρά μου, να τελειώνει αυτή η ιστορία».

Για την Αλίκη Βουγιουκλάκη είπε μάλιστα ότι «ήταν το είδωλο μου, όπως ντυνόταν, ντυνόμουν και εγώ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.