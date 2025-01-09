Λογαριασμός
Προβληματισμός με την αποστεωμένη εικόνα της Ariana Grande: Ακραία δίαιτα ή Ozempic;

Η τραγουδίστρια έχει εμφανώς χάσει βάρος τα τελευταία χρόνια με ειδικούς να δηλώνουν προβληματισμένοι σε σχέση με την εικόνα της

Προβληματισμός με την αποστεωμένη εικόνα της Ariana Grande

Μια νέα φωτογραφία της Ariana Grande την αποτυπώνει «επικίνδυνα αδύνατη» έχει προκαλέσει ανησυχία στους θαυμαστές και σε γιατρούς.

Η τραγουδίστρια έχει εμφανώς χάσει βάρος τα τελευταία χρόνια, κάτι που αποδίδεται στη vegan διατροφή της και στην πιθανή χρήση Ozempic.

Bάση της φωτογραφίας, που πιστεύεται ότι τραβήχτηκε στα μέσα Δεκεμβρίου από θαυμαστές σε μια προβολή της ταινίας της Wicked, μοιάζει πως η Grande είχε υποστεί μια «δραστική αλλαγή» τους τελευταίους μήνες. 

csccs

Η Dr Sue Decotiis, ειδική στην απώλειας βάρους με έδρα τη Νέα Υόρκη, επεσήμανε τα πλευρά και τα κόκαλα της τραγουδίστριας που προεξέχουν 

«Φαίνεται ότι έχασε πάρα πολύ βάρος. Φαίνεται επίσης ότι τα μάτια της είναι διογκωμένα – κάτι που είναι σημάδι μεγάλης απώλειας βάρους και μπορεί στην πραγματικότητα να είναι και ασθένεια του θυρεοειδούς », είπε στην DailyMail.com.

Πηγή: skai.gr

