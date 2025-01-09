Προβληματισμός με την αποστεωμένη εικόνα της Ariana Grande

Μια νέα φωτογραφία της Ariana Grande την αποτυπώνει «επικίνδυνα αδύνατη» έχει προκαλέσει ανησυχία στους θαυμαστές και σε γιατρούς.

photos of ariana that rly showcase how tiny and thin she is pic.twitter.com/bAI0OeIrh8 January 16, 2024

Η τραγουδίστρια έχει εμφανώς χάσει βάρος τα τελευταία χρόνια, κάτι που αποδίδεται στη vegan διατροφή της και στην πιθανή χρήση Ozempic.

Bάση της φωτογραφίας, που πιστεύεται ότι τραβήχτηκε στα μέσα Δεκεμβρίου από θαυμαστές σε μια προβολή της ταινίας της Wicked, μοιάζει πως η Grande είχε υποστεί μια «δραστική αλλαγή» τους τελευταίους μήνες.

Η Dr Sue Decotiis, ειδική στην απώλειας βάρους με έδρα τη Νέα Υόρκη, επεσήμανε τα πλευρά και τα κόκαλα της τραγουδίστριας που προεξέχουν

«Φαίνεται ότι έχασε πάρα πολύ βάρος. Φαίνεται επίσης ότι τα μάτια της είναι διογκωμένα – κάτι που είναι σημάδι μεγάλης απώλειας βάρους και μπορεί στην πραγματικότητα να είναι και ασθένεια του θυρεοειδούς », είπε στην DailyMail.com.

Πηγή: skai.gr

