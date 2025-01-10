Φωτιά στο Λος Αντζελες: Χάλι Μπέρι και Σάρον Στόουν χαρίζουν τη γκαρνταρόμπα τους

Ενώ σχεδόν όλο το Χόλυγουντ έχει χάσει τα σπίτια και τα υπάρχοντά του στην χειρότερη πυρκαγιά στην ιστορία του Λος Αντζελες, οι διάσημοι κινητοποιούνται για να βοηθήσουν τους χιλιάδες πυρόπληκτους κατοίκους της κομητείας.

Για παράδειγμα, η οσκαρική ηθοποιός Τζέιμι Λι Κέρτις, το σπίτι της οποίας στο Πασίφικ Παλισέιντς καταστράφηκε ολοσχερώς, δωρίζει ένα εκατομμύριο δολλάρια για την ανακούφιση των πληγέντων.

Από την άλλη πλευρά, δύο άλλες σταρ, η Χάλι Μπέρι και η Σάρον Στόουν, αποφάσισαν να χαρίσουν όλη τη γκαρνταρόμπα τους – από τζιν και μπλουζάκια και παπούτσια μέχρι τουαλέτες – στις γυναίκες που έχασαν τα πάντα στη φωτιά.

Μάλιστα, οι δύο ηθοποιοί θα δώσουν τα ρούχα τους σε ένα κατάστημα όπου θα μπορούν να πηγαίνουν οι γυναίκες και να παίρνουν δωρεάν ότι χρειάζονται.



Halle Berry and Sharon Stone are packing up their entire closets and bringing them to COOP, donating the clothing to people affected by the numerous wildfires (Michelle Pfeiffer is doing her donation tomorrow) pic.twitter.com/uNkDZbaMTH — Meech (@MediumSizeMeech) January 10, 2025

Την πρωτοβουλία πήρε την Πέμπτη η Σάρον Στόουν, καλώντας τους 4 εκατομμύρια followers της να δωρίσουν ρούχα σε ένα κατάστημα που ονομάζεται Coop. Στη ανάρτησή της έκανε έκκληση για ρούχα, μπουφάν, παπούτσια, νέα εσώρουχα και κάλτσες και «όλες τις δωροκάρτες» του καταστήματος.

Η Χάλι Μπέρι αμέσως απάντησε ότι συμμετέχει, δηλώνοντας: «Είμαι εκεί. Φέρνω ό,τι έχω!!' .Μαζεύω ολόκληρη την ντουλάπα μου και πηγαίνω στο COOP! Αν ζείτε στην περιοχή της Νότιας Καλιφόρνια, σας προτρέπω να κάνετε το ίδιο», είπε η Μπέρι.

«Αυτό είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή σήμερα για να βοηθήσουμε όλες τις εκτοπισμένες οικογένειες που έχουν ανάγκη από τα βασικά!» πρόσθεσε η 58χρονη σταρ.

Λίγο αργότερα, και η Μισέλ Φάιφερ ανακοίνωσε ότι θέλει και αυτή να συμμετέχει στην πρωτοβουλία και θα δωρίσει και αυτή ρούχα στο κατάστημα,

