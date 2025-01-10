Δήμητρα Αλεξανδράκη: Επαθε αλλεργικό σοκ από σούσι

Περιπέτεια με την υγεία της είχε η Δήμητρα Αλεξανδράκη, την οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram το γνωστό μοντέλο, ενημέρωσε ότι έβγαλε φουσκάλες στο στόμα και στο μάτι της, με αποτέλεσμα να πάει στο νοσοκομείο.

«Θέλω να σας χαιρετήσω γιατί μπορεί να μην σας ξαναδώ, έπαθα αλλεργική αντίδραση τρώγοντας σούσι» ανέφερε η Δήμητρα Αλεξανδράκη, με «κλεισμένη» φωνή.



Πηγή: skai.gr

