Η Angelina Jolie, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «The Tonight Show» με τον Jimmy Fallon, η πρώτη της εμφάνιση σε βραδινό talk show μετά από μια δεκαετία.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι κάποτε σκέφτηκε να εργαστεί και μάλιστα ως υπεύθυνη σε γραφείο κηδειών. «Είσαι απίστευτη ηθοποιός, αλλά είδα κάποια πράγματα στο διαδίκτυο. Αναρωτιόμουν αν θα μπορούσα να σε ρωτήσω αν αυτές οι φήμες είναι αληθινές για άλλες καριέρες που μπορεί να είχες κάνει», της είπε ο παρουσιαστής. «Πρώτα απ' όλα, είναι αλήθεια ότι πριν από την υποκριτική σπούδαζες για να γίνεις υπεύθυνη κηδειών;», τη ρώτησε ο Jimmy Fallon, με την Angelina Jolie να το επιβεβαιώνει.

A barefoot Angelina Jolie makes her first late night appearance in over a decade to talk her new @netflix movie Maria and her Tony award-winning production of The Outsiders: A New Musical! #FallonTonight pic.twitter.com/RZAVUUFCjY — The Tonight Show (@FallonTonight) December 6, 2024



«Ο παππούς μου πέθανε και θυμάμαι να σκέφτομαι ότι δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Αυτό θα έπρεπε να είναι μια γιορτή της ζωής. Και επειδή δεν φοβάμαι τον θάνατο και αισθανόμουν άνετα με αυτόν, σκέφτηκα: ‘’Αυτό θα ήταν μια σπουδαία καριέρα για μένα… Θα μπορούσα να το κάνω καλύτερο. Θα μπορούσα να κάνω κάτι εδώ’’».

Στη συνέχεια, η Jolie αστειεύτηκε αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Είναι η εφεδρική μου καριέρα…». Η Jolie προωθεί αυτή την περίοδο την ταινία της «Maria», στην οποία υποδύεται τη Μαρία Κάλλας.

Πηγή: skai.gr

