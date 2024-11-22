Ο αγαπημένος ρόλος της Angelina Jolie είναι ο ρόλος της μαμάς. Στη νέα της ταινία, «Maria», η 49χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, υποδύεται τη Μαρία Κάλλας, μια από τις πιο επιδραστικές τραγουδίστριες της όπερας του 20ου αιώνα.

Όταν ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο «Good Morning America» αν υπάρχει «κάτι στη ζωή της που να συγκρίνεται με την αγάπη της Κάλλας για το τραγούδι», η Jolie είπε στον Michael Strahan ότι αυτό θα ήταν «η μητρότητα». Και πρόσθεσε: «Τα παιδιά μου είναι η ευτυχία μου. Μπορείς να μου πάρεις όλα τα άλλα. Τίποτα άλλο δεν έχει σημασία».

Η Jolie είναι μητέρα έξι παιδιών: Maddox, 23 ετών, Pax, σχεδόν 21 ετών, Zahara, 19 ετών, Shiloh, 18 ετών, και τα 16χρονα δίδυμα Knox και Vivienne. Μοιράζεται και τα έξι παιδιά της με τον πρώην σύζυγό της, Μπραντ Πιτ.

Οι δύο μεγαλύτεροι γιοι της δούλεψαν μαζί της στα παρασκήνια της ταινίας «Maria», κάτι που, όπως είπε, ήταν μια καταπληκτική εμπειρία. Πρόσφατα συνεργάστηκε, επίσης, με τη Vivienne στην παράσταση «The Outsiders» του Broadway. Ωστόσο, η Τζολί επέμεινε ότι κανένα από τα παιδιά της δεν θέλει να βρίσκεται μπροστά από την κάμερα. «Προτιμούν την ιδιωτικότητα και να βρίσκονται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας», είπε η ηθοποιός, ξεχωρίζοντας την κόρη Shiloh ως «εξαιρετικά ντροπαλή».

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η πρωταγωνίστρια του «Maleficent» έφερε τον μικρότερο γιο της ως συνοδό της στα βραβεία Governors 2024, σηματοδοτώντας την πρώτη του εμφάνιση στο κόκκινο χαλί μετά από τρία χρόνια. Παρά το γεγονός ότι σπάνια βγαίνει σε δημόσιες εκδηλώσεις, ο Knox έδειχνε άνετος καθώς περπατούσε στο χαλί χέρι-χέρι με τη μητέρα του.

