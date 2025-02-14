Ο Alec Baldwin δεν κρύβει την επιθυμία του να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο η οικογένειά του. Η σύζυγός του, Χιλάρια, ωστόσο, εμφανίζεται πιο επιφυλακτική.

«Πάντα μου ζητάει κι άλλα παιδιά», δήλωσε η Χιλάρια σε συνέντευξή της στο περιοδικό «People», αφήνοντας να εννοηθεί πως δεν συμμερίζεται τον ενθουσιασμό του συζύγου της.

«Είναι αξιαγάπητα, αλλά το σώμα μου είναι πολύ κουρασμένο», συμπληρώνει. Ο Μπάλντουιν, από την πλευρά του, φαίνεται να έχει μια πιο...ρομαντική προσέγγιση στο θέμα.

«Δεν θέλω πραγματικά κι άλλο μωρό. Αλλά κάθε φορά που ένα μωρό μεγαλώνει και γίνεται περίπου δύο χρονών, κοιτάζω την Ιλάρια και της λέω:"Ώρα να κάνουμε κι άλλο!"», ανέφερε χαμογελώντας.

Η οικογένεια Μπάλντουιν (Πηγή: «People»)

Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2012 και έχει αποκτήσει επτά παιδιά, με την δίχρονη Ιλάρια να είναι η μικρότερη, ετοιμάζεται να «ξεναγήσει» τους τηλεθεατές του TLC στην καθημερινότητά του, μέσα από ένα νέο ριάλιτι σόου. Το «The Baldwins» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 23 Φεβρουαρίου.

Πηγή: skai.gr

