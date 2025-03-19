Η Σίρλει Αρίκα είναι από τα πιο γνωστά μοντέλα στο Περού και πρόσφατα βρέθηκε καλεσμένη στην τηλεοπτική εκπομπή «Θάρρος ή Αλήθεια», όπου τα όσα είπε προκάλεσαν πανικό στην ποδοσφαιρική κοινωνία της χώρας.

Το μοντέλο (χωρίς να πιεστεί ιδιαίτερα από τον παρουσιαστή) αποκάλυψε ότι βρέθηκε σε ιδιωτικό πάρτι με τους Περουβιανούς ποδοσφαιριστές, Κριστιάν Κουέβα (πρώην παίκτης της Ράγιο Βαγιεκάνο), Λουίς Αντβίνκουλα (Μπόκα Τζούνιορς) και Γιοσιμάρ Γιοτούν, ο οποίος αγωνίζεται στη Σπόρτινγκ Κρίσταλ, προκαλώντας σάλο στα Μέσα της Αργεντινής.

«Τα πάντα θα μπορούσαν να συμβούν εκεί, ήταν ένα ελεύθερο πάρτι με πολύ αλκοόλ και πολύ χορό», είπε το 35χρονο μοντέλο, ενώ συνέχισε περιγράφοντας τον τρόπο που την προσέγγισαν οι τρεις ποδοσφαιριστές.

«Ο πρώτος που με πλησίασε ήταν ο Κουέβα. Ήταν προσεκτικός και τζέντλεμαν, ήθελε να με μεθύσει, αλλά έχασε το χρόνο του, γιατί δε μεθάω εύκολα. Μετά χορέψαμε και η αλήθεια είναι ότι χορεύει ωραία. Ο Γιοτούν, βέβαια, ήταν πιο όμορφος και πιο ενδιαφέρων, αλλά δε μου έδινε σημασία. Στη συνέχεια ο Κουέβα με πήγε στο μπάνιο, φιληθήκαμε, άρχισα να τον βλέπω πιο όμορφο. Δεν ξέρω αν γι' αυτό έφταιγε το αλκοόλ, αλλά δε βαριέσαι.»

Η Σίρλει ισχυρίστηκε ότι στο πάρτι έγιναν ανταλλαγές συντρόφων, ενώ δεν ανέφερε κάποια «σκηνή» με τον Αντβίνκουλα, παρότι στη μετέπειτα ερώτηση αν βρέθηκε στο πάρτι με αυτούς τους τρεις παίκτες απάντησε ναι.

Ποια ήταν η πρώτη αντίδραση των τριών ποδοσφαιριστών που τα ονόματα τους αναφέρθηκαν από την Αρίκα; Δεν έκαναν καμία απολύτως τοποθέτηση, αλλά απλά απενεργοποίησαν τα σχόλια στις δημοσιεύσεις τους στο Instagram.

Να σημειώσουμε, ότι στη συνέχεια της εκπομπής η Αρίκα κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις που αφορούσαν τις σχέσεις και με άλλους ποδοσφαιριστές, όπως ο Τζέφερσον Φαρφάν (με σπουδαία καριέρα στην Bundesliga με τη φανέλα της Σάλκε) με τις απαντήσεις της να είναι ως επί το πλείστον θετικές.

Πηγή: skai.gr

