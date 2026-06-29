Ρωγμές στη συμμαχία Πούτιν – Λουκασένκο εν μέσω πιέσεων για εμπλοκή στον πόλεμο στην Ουκρανία

Η στενή συμμαχία της Ρωσίας με τη Λευκορωσία βρίσκεται μπροστά σε μια νέα δοκιμασία, καθώς ο πρόεδρος Αλεξάντερ Λουκασένκο έχει δείξει απροθυμία να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο στον πόλεμο του Βλαντίμιρ Πούτιν κατά της Ουκρανίας.

Όπως σημειώνει το πρακτορείο Bloomberg, o Λουκασένκο πραγματοποίησε διήμερες συνομιλίες με τον Πούτιν το Σαββατοκύριακο στην κατοικία του Ρώσου ηγέτη κοντά στη λίμνη Βαλντάι, αφού είχε προειδοποιήσει δημοσίως τους Ρώσους αξιωματούχους να μην επιχειρήσουν να εμπλέξουν τη Λευκορωσία στoν πόλεμο.

Ο ηγέτης της Λευκορωσίας έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η χώρα του δεν προτίθεται να εμπλακεί στον πόλεμο, εκτός αν δεχθεί επίθεση. Ωστόσο, φάνηκε να αναγνωρίζει την ύπαρξη πιέσεων προς αυτή την κατεύθυνση την Πέμπτη, όταν δέχτηκε στο Μινσκ τον Ρώσο πρέσβη Μπόρις Γκριζλόφ, στενό σύμμαχο του Πούτιν, και τον κυβερνήτη της περιφέρειας της Μόσχας Αντρέι Βορομπιόφ για συνομιλίες.

«Δεν υπάρχει λόγος να εμπλακούμε στον πόλεμο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Λουκασένκο στους Ρώσους απεσταλμένους. «Ούτε θέλουμε να πολεμήσουμε τους Ουκρανούς, για αυτό και η στάση μας είναι ειρηνική».

Ο Λουκασένκο, ο οποίος κυβερνά τη Λευκορωσία από το 1994, προειδοποίησε επίσης το Κίεβο κατά τη διάρκεια της συνάντησης ότι η «φύση του πολέμου» θα άλλαζε αμέσως αν το Μινσκ εμπλεκόταν στη σύγκρουση.

Ως σύμμαχος της Μόσχας και εξαρτώμενος από το Κρεμλίνο για πολιτική και οικονομική στήριξη, ο Λουκασένκο επέτρεψε στη Ρωσία να χρησιμοποιήσει το έδαφος της χώρας του ως ορμητήριο για την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, χωρίς να στείλει τα δικά του στρατεύματα στη μάχη. Ωστόσο, οι δηλώσεις του Λευκορώσου προέδρου και η επακόλουθη επίσκεψή του στον Πούτιν αναδεικνύουν τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται.

«Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή δοκιμασία για τις σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Λευκορωσίας», δήλωσε η Anaïs Marin, συνεργάτιδα ερευνήτρια του Προγράμματος για τη Ρωσία και την Ευρασία στο Chatham House. «Και αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τη Δύση να αποκόψει τη Λευκορωσία από τη Ρωσία».

Από τότε, το Μινσκ και η Μόσχα συνέχισαν να εμβαθύνουν τις στρατιωτικές τους σχέσεις, με το Κρεμλίνο να αναφέρει ότι ανέπτυξε τακτικά πυρηνικά όπλα στη Λευκορωσία το 2023 και, στη συνέχεια, το 2025, τον πύραυλο «Oreshnik» μεγαλύτερης εμβέλειας με πυρηνική ικανότητα. Καθώς η εκστρατεία του Πούτιν κατά της Ουκρανίας φαίνεται να γίνεται όλο και πιο δύσκολη, το Κίεβο προειδοποίησε για πιθανή νέα ρωσική επίθεση μέσω της Λευκορωσίας, αυξάνοντας τον κίνδυνο να εμπλακεί περαιτέρω το Μινσκ στον πόλεμο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι στις παραμεθόριες περιοχές της Λευκορωσίας έχει τοποθετηθεί εξοπλισμός που βοηθά στην πλοήγηση ρωσικών drones. Προειδοποίησε τον Λουκασένκο ότι, αν δεν απενεργοποιήσει τους πομπούς, η Ουκρανία θα το κάνει για λογαριασμό του.

Τρεις ημέρες αργότερα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι πομποί στη Λευκορωσία είχαν σταματήσει να λειτουργούν.

Ο Λουκασένκο δήλωσε την Πέμπτη στον Γκριζλόφ ότι δέχτηκε εκπροσώπους από την Ουκρανία στο Μινσκ, σε μια σπάνια περίπτωση επιβεβαιωμένων άμεσων επαφών με το Κίεβο.

Οι δυνάμεις του Πούτιν δυσκολεύονται να σημειώσουν αποφασιστικά κέρδη στην ανατολική και νότια Ουκρανία, ενώ οι ουκρανικές επιθέσεις έχουν διαταράξει την εφοδιαστική αλυσίδα και τις επικοινωνίες της Ρωσίας στα εδάφη που κατέχουν οι δυνάμεις της.

Την Κυριακή, ο Πούτιν δήλωσε ότι δεν συζήτησε λεπτομερώς τον πόλεμο με τον Λουκασένκο. «Του είμαστε πολύ ευγνώμονες για τις προσπάθειές του», είπε ο Ρώσος πρόεδρος, προσθέτοντας ότι η Λευκορωσία θα μπορούσε να γίνει και πάλι τόπος διεξαγωγής ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Ο Ζελένσκι είχε αποκλείσει προηγουμένως τη Λευκορωσία ή τη Ρωσία ως τόπους διεξαγωγής ειρηνευτικών συνομιλιών.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας ταξίδεψε για να συναντήσει τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ τη Δευτέρα στο Πεκίνο. Σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, ο Σι του είπε ότι η Κίνα υποστηρίζει τη Λευκορωσία στην προστασία της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής της ακεραιότητας.

Ο Λουκασένκο προσπάθησε πρόσφατα να μετριάσει τις εντάσεις με τις ΗΠΑ. Η Ουάσινγκτον χαλάρωσε ορισμένους περιορισμούς που αφορούσαν τα λιπάσματα της Λευκορωσίας, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι η άρση περαιτέρω κυρώσεων θα μπορούσε να συμβάλει στη δημιουργία κάποιας απόστασης μεταξύ του Μινσκ και της Μόσχας και στη βελτίωση των σχέσεων με τη Λευκορωσία.

Το Μινσκ, από την πλευρά του, απελευθέρωσε ορισμένους πολιτικούς κρατούμενους, παρότι η διακίνηση ποτάσας παρέμεινε μπλοκαρισμένη, εν μέσω της απροθυμίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χαλαρώσει τους περιορισμούς στη διαμετακόμισή της μέσω της επικράτειας της Ένωσης.

«Ο Λουκασένκο θέλει να σώσει το καθεστώς του και βλέπει ότι ο Πούτιν αποτυγχάνει στην Ουκρανία, οπότε πιστεύει ότι η Ρωσία αποτελεί πλέον μικρότερη απειλή για την ασφάλεια της εξουσίας του σε σύγκριση με την Ουκρανία», δήλωσε ο Μαρίν.

Πηγή: skai.gr

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