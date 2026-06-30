Κατέρρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα - Ψάχνουν για εγκλωβισμένους

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα στην οδό Αλκμήνης 22.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για παλιά πολυκατοικία 4 ορόφων και υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.
Στο σημείο σπεύσουν δυνάμεις της πυροσβεστικής για να πραγματοποιήσουν έρευνες και συγκεκριμένα έχουν κινητοποιηθεί 1 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ομάδα της ΕΜΑΚ.
Παράλληλα, πληροφορίες κάνουν λόγο για εγκλωβισμένο κόσμο σε λεωφορείο που περνούσε και έπεσαν πάνω του τα μπάζα.
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