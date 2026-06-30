Ισόβια στον σύντροφο και στη μητέρα του μικρού Άγγελου

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου επέβαλε ομόφωνα την ποινή της ισόβιας κάθειρξης στη μητέρα και στον πρώην σύντροφο για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας του 3χρονου Άγγελου κατά συναυτουργία.

Επιπλέον, στους δυο κατηγορούμενους επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθειρξης κατά συγχώνευση 23 ετών και 9 μηνών για την 27χρονη, 24 ετών και τριών μηνών στον 44χρονο.

Η έφεση δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη και έτσι αμφότεροι θα επιστρέψουν στις φυλακές.

Νωρίτερα το Δικαστήριο αποφάσισε την ενοχή των δύο κατηγορουμένων για τον θάνατο του μικρού Άγγελου από κακοποίηση κρίνοντάς τους ομόφωνα ένοχους για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, πρόκληση κακώσεων και βαριά σκοπούμενη βλάβη κατά συναυτουργία, έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, οπλοχρησία και οπλοκατοχή -για το ρόπαλο που εντοπίστηκε στο σπίτι- και παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου.

Όσον αφορά τον 45χρονο, τον έκρινε επιπλέον ένοχο για συλλογή και καταγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλά αθώο για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Απέρριψε, δε, τον ισχυρισμό για μειωμένο καταλογισμό της μητέρας, από την πλευρά της υπεράσπισής της.

Το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου αποφάσισε την αθωότητα του βιολογικού πατέρα του παιδιού, ο οποίος κατηγορείτο για κακοποίηση σε προγενέστερο χρόνο.

Υπενθυμίζεται ότι το τριών ετών αγοράκι είχε μεταφερθεί στις 26 Ιανουαρίου 2025 στο ΠΑΓΝΗ, βαριά κακοποιημένο όπως είχε διαπιστωθεί, ενώ είχε νοσηλευτεί για μέρες στη ΜΕΘ Παίδων. Επίσης, με απόφαση της γιαγιάς του πραγματοποιήθηκε δωρεά οργάνων όταν διαπιστώθηκε μετά από ειδική εξέταση και τεστ πως το παιδί ήταν εγκεφαλικά νεκρό.

Πηγή: skai.gr

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