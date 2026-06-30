ΥΠΕΞ Κατάρ: Δεν προβλέπονται απευθείας συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ στην Ντόχα

Το Κατάρ, μια από τις μεσολαβήτριες χώρες στη σύγκρουση Ιράν-ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα ότι δεν προβλέπεται καμία συνάντηση υψηλού επιπέδου ούτε απευθείας συνομιλίες τις επόμενες ημέρες στη Ντόχα, όπου η Ουάσινγκτον έχει στείλει απεσταλμένους για συναντήσεις.
«Εξ όσων γνωρίζω, καμία απευθείας συνάντηση δεν έχει προγραμματιστεί μεταξύ των δύο πλευρών τις επόμενες ημέρες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μάτζεντ Αλ Ανσάρι, σε δημοσιογράφους, δηλώνοντας ότι η αμερικανική ομάδα θα συναντήσει τους μεσολαβητές. «Εξ όσων γνωρίζω, δεν υπάρχει υψηλόβαθμη συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών», πρόσθεσε.
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