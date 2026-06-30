Κρίσι Χάιντ: Έκθεση ζωγραφικής της τραγουδίστριας των Pretenders στη Σκωτία

Έργα ζωγραφικής της τραγουδίστριας των Pretenders, Κρίσι Χάιντ συνθέτουν έκθεση που πρόκειται να εγκαινιαστεί στη Σκωτία.

Η έκθεση με πορτρέτα, νεκρές φύσεις και έργα αφηρημένης τέχνης της μουσικού που έγινε καλλιτέχνης με τίτλο «Chrissie Hynde: On Canvas» θα φιλοξενηθεί στη γκαλερί τέχνης Harvey And Woodd στο Νταντί από την 1η Αυγούστου.

Η 74χρονη Αμερικανίδα τραγουδίστρια έχει δει τα έργα τέχνης της να εκτίθενται σε όλο τον κόσμο τα τελευταία οκτώ χρόνια και έχει κοσμήσει ακόμη και το εξώφυλλο του άλμπουμ της με διασκευές Valve Bone Woe του 2019.

Η έκθεση σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων PA θα περιλαμβάνει 25 πίνακες. Έργα της Κρίσι Χάιντ με γεωμετρικά σχήματα και εικόνες χεριών της αποτέλεσαν μοτίβα σε ρούχα της συλλογής Άνοιξη/Καλοκαίρι 2021 της Vivienne Westwood.

Εικόνες περίπου 200 πρωτότυπων έργων τέχνης της τραγουδίστριας δημοσιεύθηκαν στο βιβλίο του 2018 Adding The Blue του εκδοτικού οίκου Genesis. Η έκθεση «Chrissie Hynde: On Canvas» θα διαρκέσει έως τις 28 Αυγούστου του 2027.

Η σταρ κυκλοφόρησε το τελευταίο σόλο άλμπουμ της Duets Special τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, το οποίο περιελάμβανε συνεργασίες με την τραγουδίστρια των Blondie, Ντέμπι Χάρι, τον τραγουδιστή του συγκροτήματος The Killers, Μπράντον Φλάουερς, και τον Νταν Άουερμπαχ των The Black Keys. Οι Pretenders εισήλθαν στην Αίθουσα της Δόξας της Ροκ εν Ρολ (Rock And Roll Hall of Fame) το 2005.

Πηγή: skai.gr

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