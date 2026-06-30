Η Πολωνία εγκατέλειψε το σχέδιο να παραδώσει στην Ουκρανία τα τελευταία της MiG 29, μετά την αποτυχία να επιτευχθεί συμφωνία για ανταλλαγή αυτών των μαχητικών αεροσκαφών με τεχνολογίες ουκρανικών drones, με τη Βαρσοβία να επιρρίπτει την ευθύνη για την αποτυχία αυτή στο Κίεβο, διά στόματος του υπουργού Άμυνας.

Η απόφαση αυτή σημειώνεται σε ένα υπόβαθρο εντάσεων σε σχέση με την ιστορία των δύο κρατών στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ η Πολωνία ήταν μία από τους κύριους συμμάχους της Ουκρανίας μετά τη ρωσική εισβολή στη χώρα αυτή το 2022.

Η Πολωνία έχει ήδη παραδώσει στο Κίεβο δέκα έως 14 MiG 29 με την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Διαθέτει ακόμη περίπου δώδεκα άλλα τέτοια αεροσκαφη, σύμφωνα με ΜΜΕ, και είχε πει τον Δεκέμβριο ότι ήταν έτοιμη για μια τέτοια ανταλλαγή.

«Είχα προτείνει μία πολύ σαφή προσέγγιση και πολύ ορθή, πιστεύω: τα MiG έναντι των drones», δήλωσε το βράδυ χθες, Δευτέρα, ο Πολωνός υπουργός Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμους στο τηλεοπτικό δίκτυο Polsat News.

«Στην αρχή, οι Ουκρανοί την αποδέχθηκαν, αλλά δεν την έθεσαν σε εφαρμογή, άρα δεν θα υπάρξουν MiG για την Ουκρανία, εφόσον δεν υπάρχουν drones ούτε ικανότητες σχετικές με drones για την Πολωνία», δήλωσε ο υπουργός.

Οι σχέσεις Βαρσοβίας-Κιέβου ψυχράνθηκαν στα τέλη Μαΐου όταν ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποφάσισε να δώσει σε μια στρατιωτική μονάδα το όνομα της Ουκρανικής Επαναστατικής Στρατιάς (UPA), μιας εθνικιστικής οργάνωσης που ιδρύθηκε το 1942 και θεωρείται υπεύθυνη στην Πολωνία για τον θάνατο περισσότερων από 100.000 Πολωνών.

Αντιδρώντας, ο Πολωνός πρόεδρος, ο εθνικιστής Κάρολ Ναβρότσκι, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι αφαιρεί από τον Ζελένσκι την πιο υψηλή διάκριση της χώρας του, το μετάλλιο του Τάγματος του Λευκού Αετού, παρά τις εκκλήσεις για ηρεμία που απηύθυνε ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

Η Πολωνία εξακολουθεί να λετουργεί ως κόμβος για ένα μεγάλο μέρος των παραδόσεων στρατιωτικής και ανθρωπιστικής βοήθειας στο Κίεβο.

Η Βαρσοβία, που εκσυγχρονίζει εδώ και αρκετά χρόνια τον στρατό της, έχει ήδη ανανεώσει σε μεγάλο βαθμό τον αεροπορικό στόλο της αντικαθιστώντας τα παλιά σοβιετικής κατασκευής αεροσκάφη της με αμερικανικά F-16 και νοτιοκορεατικά FA-50 και τελεί εν αναμονή 32 αεροσκαφών F-35 που έχει παραγγείλει στην Ουάσινγκτον.

Πηγή: skai.gr

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