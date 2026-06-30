Παραίτηση Φάμελλου από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ζητά ο Πολάκης

Επιταχύνει τις εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος ζητά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία του κόμματος «μετά την κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής» σχετικά με τη συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Παύλος Πολάκης ζητά επιπλέον την επιστροφή του στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την έναρξη διαδικασίας για την εκλογή νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, για την οποία λέει ότι θα είναι παρών.

Ζητεί, επίσης, άμεση σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής και την «άμεση εκκίνηση συνομιλιών με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν και πιστεύουν στον σχηματισμό ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου».

Η ανάρτηση Πολάκη

«Μετά την κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου και της περί αυτόν ηγετικής ομάδας σχετικά με την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και ειδικότερα όσον αφορά την άνευ όρων στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην ΕΛΑΣ, θα πρέπει άμεσα να γίνουν τα εξής:

Άμεση επάνοδός μου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Άμεση παραίτηση του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου και εκλογή νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας (διαδικασία στην οποία εννοείται ότι θα είμαι παρών) Άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσουμε στη: α. ⁠Συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής β. Συγκρότηση επιτροπής προγράμματος που θα δουλέψει στη βάση του προγράμματος των έξι πυλώνων και των δέκα και μια προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για μια προοδευτική διακυβέρνηση. Άμεση εκκίνηση συνομιλιών με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν και πιστεύουν στον σχηματισμό ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου.

Παύλος Πολάκης μελος ΠΓ και ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και προφανως ΟΧΙ ανεξαρτητος βουλευτης

Πηγή: skai.gr

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