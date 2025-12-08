Αγνώριστη η Μελίσα ΜακΚάρθι: Έχει χάσει 43 κιλά και συνεχίζει…

Η Μελίσα Μακάρθι επιδεικνύει την εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή της, έχοντας χάσει τουλάχιστον 43 κιλά από τότε που ξεκίνησε το ταξίδι της προς την απώλεια βάρους. Η «μεταμόρφωσή» της ήταν ορατή, καθώς ανέλαβε την παρουσίαση του τελευταίου επεισοδίου του «Saturday Night Live». Η σταρ της ταινίας «Bridesmaids» επέστρεψε στο «SNL» για έκτη φορά ως παρουσιάστρια.

Αφού η 55χρονη ηθοποιός ξεκίνησε τον μονόλογό της, οι θεατές πήγαν στο X για να μοιραστούν τις σκέψεις τους για τη νέα της εμφάνιση. Η προσπάθεια της Μελίσα Μακάρθι να χάσει βάρος απέδωσε καρπούς και η ηθοποιός συνεχίζει απτόητη… «Η Μελίσα Μακάρθι είναι υπέροχη και παραμένει η σύγχρονη βασίλισσα της κωμωδίας. Μας αρέσει πολύ να τη βλέπουμε», έγραψαν χαρακτηριστικά πολλοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το 2023, η ηθοποιός μίλησε για την απώλεια βάρους της σε μια συνέντευξη στο περιοδικό «People». Σημείωσε ότι ξεκίνησε με μια δίαιτα αποκλειστικά με υγρά, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια περίπου 32 κιλών. Ωστόσο, λόγω των επιπτώσεων της δίαιτας, αναγκάστηκε να τη διακόψει.

«Δεν θα το ξανακάνω ποτέ. Ένιωθα πεινασμένη και τρελή», θυμήθηκε η ηθοποιός κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Με την πάροδο του χρόνου, η ΜακΚάρθι έχασε περισσότερο βάρος, μια αλλαγή που απέδωσε στο γεγονός ότι χαλάρωσε και σταμάτησε να αναλύει υπερβολικά τις πράξεις της. «Σταμάτησα να αναλύω υπερβολικά, να σκέφτομαι υπερβολικά, να κάνω υπερβολικά οτιδήποτε... Απλά σταμάτησα να ανησυχώ συνεχώς για αυτό και νομίζω ότι υπάρχει κάτι στο να χαλαρώνεις και να μην είσαι τόσο νευρικός και αυστηρός για αυτό, που, παράξενα, έχει λειτουργήσει», πρόσθεσε η ίδια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.