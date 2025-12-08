Ο Σερ Έλτον Τζον έλαβε επαίνους από τους θαυμαστές του -αφού τον «έκραξαν αρχικά- για το γεγονός ότι καθάρισε τον φούρνο του, αφού δέχτηκε κριτική για τη βρόμικη κουζίνα του, μετά από μια πρόσφατη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Φυσικά, ο 78χρονος ποπ σταρ δεν καθάρισε τον φούρνο του φορώντας παλιά ρούχα, αλλά μια ειδικά σχεδιασμένη φόρμα Gucci και ροζ γάντια με φτερά. Ο διάσημος καλλιτέχνης, γνωστός για την εκκεντρικότητά του, φόρεσε μια μπλε φόρμα με το λογότυπο της μάρκας και ένα μοτίβο γάτας, ραμμένο στο μπροστινό μέρος.

Ο Έλτον Τζον «ανέβασε» το νέο βίντεο με αφορμή το σχόλιο ενός θαυμαστή που του είπε ότι «ο φούρνος του χρειάζεται καθαρισμό πριν από τα Χριστούγεννα». Εξοργισμένος από την κριτική για το σπίτι του, ο εκκεντρικός καλλιτέχνης, του οποίου η περιουσία του ανέρχεται σε 475 εκατομμύρια λίρες, δημοσίευσε το συγκεκριμένο βίντεο στα social media για να αποδείξει στους θαυμαστές του ότι το σπίτι του είναι πεντακάθαρο.

Μιλώντας στην κάμερα, ο ίδιος είπε: «Γεια σας, είμαι ο Έλτον Τζον! Πριν από μερικές εβδομάδες έκανα μερικά βίντεο στην κουζίνα για το πόσο τρελό με έκανε το Step Into Christmas και έλαβα μια απίστευτη ανταπόκριση που με εξέπληξε αρκετά.

Ωστόσο, πολλές από τις αντιδράσεις ήταν αρνητικές για το πόσο βρόμικος ήταν ο φούρνος μου, η πόρτα του φούρνου, το παράθυρο του φούρνου και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν έχω τίποτα βρόμικο σε αυτό το σπίτι. Ποτέ δεν είχα τίποτα βρόμικο, δεν είμαι βρόμικος άνθρωπος. Για να το αποδείξω, θα κάνω κάτι για να σας δείξω».

Κρατώντας ένα μπουκάλι καθαριστικό σπρέι, ο Σερ Έλτον Τζον ψέκασε την πόρτα του φούρνου σε μια προσπάθεια να αποδείξει ότι ήταν ήδη καθαρή. Τον ακούμε να λέει: «Κοιτάξτε αυτό! Τρίψτε, τρίψτε, τρίψτε! Έχω το καθαρότερο παράθυρο φούρνου στο Windsor».

Πηγή: skai.gr

