Η Μελίσα Μακάρθι (Melissa McCarthy) επιδεικνύει την εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή της, έχοντας χάσει τουλάχιστον 34 κιλά από τότε που ξεκίνησε το ταξίδι της προς την απώλεια βάρους. Η ηθοποιός έδειξε το νέο της «λουκ» σε ένα ραντεβού με τον σύζυγό της, Μπεν Φαλκόνε, σε ένα μέρος που έμοιαζε με εργαστήριο κεραμικής.

Η μεταμόρφωσή της ηθοποιού εντυπωσίασε τους θαυμαστές της, με ορισμένους να την περιγράφουν ως «εκπληκτική». Η προσπάθεια της Μελίσα Μακάρθι να χάσει βάρος απέδωσε καρπούς και η ηθοποιός δεν διστάζει να το επιδείξει σε όλους. Από τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε η ίδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ήταν σαφές ότι εκείνη και ο σύντροφός της διασκέδασαν πολύ, καθώς φαινόταν να χαμογελάει σε όλες σχεδόν τις φωτογραφίες.

Το 2023, η ηθοποιός μίλησε για την απώλεια βάρους της σε μια συνέντευξη στο περιοδικό «People». Σημείωσε ότι ξεκίνησε με μια δίαιτα αποκλειστικά με υγρά, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια περίπου 32 κιλών. Ωστόσο, λόγω των επιπτώσεων της δίαιτας, αναγκάστηκε να τη διακόψει παρά τις αλλαγές που επέφερε στο βάρος της.

«Δεν θα το ξανακάνω ποτέ. Ένιωθα πεινασμένη και τρελή», θυμήθηκε η ηθοποιός κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Με την πάροδο του χρόνου, η ΜακΚάρθι έχασε περισσότερο βάρος, μια αλλαγή που απέδωσε στο γεγονός ότι χαλάρωσε και σταμάτησε να αναλύει υπερβολικά τις πράξεις της.

«Τελικά είπα στον εαυτό μου: Σταμάτα να ανησυχείς γι’ αυτό και, ίσως, είναι το καλύτερο πράγμα που έχω κάνει ποτέ», είπε η ηθοποιός κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της στο CBS. «Σταμάτησα πραγματικά να ανησυχώ για το βάρος μου». Και πρόσθεσε: «Σταμάτησα να αναλύω υπερβολικά, να σκέφτομαι υπερβολικά, να κάνω υπερβολικά οτιδήποτε... Απλά σταμάτησα να ανησυχώ συνεχώς για αυτό και νομίζω ότι υπάρχει κάτι στο να χαλαρώνεις και να μην είσαι τόσο νευρικός και αυστηρός για αυτό, που, παράξενα, έχει λειτουργήσει».

