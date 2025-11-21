Adele: Οι φήμες για… «μωρό στον δρόμο» και η «παύση» από τα επαγγελματικά

Η Adele αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας εδώ και σχεδόν έναν χρόνο και το απολαμβάνει. Η δημιουργός του «Rolling in the Deep» σκέφτεται να εγκαταλείψει τον κόσμο του θεάματος για να επικεντρωθεί σε μια ήσυχη οικογενειακή ζωή με τον αρραβωνιαστικό της, τον ατζέντη Rich Paul.

«Η Adele λέει στους γύρω της ότι νιώθει πως επιτέλους μπορεί να αναπνεύσει ξανά», δήλωσε άνθρωπος που μίλησε στο «Radar». «Όλες οι πιέσεις της καριέρας της την εξάντλησαν και επιτέλους παίρνει μια ανάσα. Αυτές τις μέρες περνάει τον χρόνο της με τον Rich και ζει μια όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική ζωή για μια σούπερ σταρ πρώτης γραμμής».

Το ζευγάρι μοιράζεται μια έπαυλη αξίας 57 εκατομμυρίων δολαρίων στο Μπέβερλι Χιλς. Τρεις μήνες πριν, η 16 φορές νικήτρια των Grammy τερματίσει τη διετή παραμονή της στο Λας Βέγκας, τον Νοέμβριο του 2024, έριξε τη βόμβα, ανακοινώνοντας ότι θα κάνει ένα διάλειμμα από τη μουσική βιομηχανία.

«Απλά, χρειάζομαι ξεκούραση. Έχω περάσει τα τελευταία επτά χρόνια χτίζοντας μια νέα ζωή για τον εαυτό μου και τώρα θέλω να τη ζήσω», είπε η ίδια με αφοπλιστική ειλικρίνεια.

Ένα πράγμα που έχει στο πρόγραμμα της είναι να κάνει ένα δεύτερο παιδί. Όπως είπε στο κοινό στο Λας Βέγκας, τον Μάιο του 2024, «Θέλω να κάνω ένα μωρό, ένα κορίτσι, γιατί έχω ήδη ένα αγόρι».

Έχει έναν γιο, τον 13χρονο Άντζελο, με τον πρώην σύζυγό της, Simon Konecki.

Η πηγή είπε: «Εξακολουθεί να θέλει να κάνει ένα μωρό. Αυτό είναι το πρώτο και κύριο μέλημά της και η επιβράδυνση του ρυθμού της ζωής της ήταν μια προετοιμασία για αυτό. Τώρα έχει αρχίσει να λέει ότι δεν είναι σίγουρη αν θα μπορέσει ποτέ να επιστρέψει στην τρελή ζωή των συναυλιών και του να βρίσκεται συνεχώς στο μικροσκόπιο».

Και είναι αλήθεια ότι η καλλιτέχνις έχει επιστρέψει ακόμη και στα «θρανία», καθώς παρακολουθεί ένα διαδικτυακό πρόγραμμα αγγλικής λογοτεχνίας, το οποίο θα μπορούσε να τη βοηθήσει να εκπληρώσει το όνειρό της να γίνει δασκάλα.

Αν ο αρραβωνιαστικός της δεν ήταν τόσο δεμένος με το Λος Άντζελες, όπου ζουν οι μεγαλύτεροι πελάτες του, συμπεριλαμβανομένου του LeBron James, «θα πίεζε να επιστρέψουν στην Αγγλία. Αλλά αυτό δεν είναι εφικτό», πρόσθεσε η πηγή.

Η Adele και ο Rich Paul αποτελούν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και γοητευτικά ζευγάρια της σύγχρονης μουσικής και αθλητικής σκηνής. Δύο άνθρωποι που προέρχονται από διαφορετικούς κόσμους, αλλά φαίνεται πως συναντήθηκαν την κατάλληλη στιγμή, με τρόπο που μοιάζει, σχεδόν, κινηματογραφικός.

Η σχέση τους έγινε γνωστή το 2021, όταν για πρώτη φορά εμφανίστηκαν μαζί σε έναν αγώνα του NBA. Παρότι και οι δύο είναι προσεκτικοί με την προσωπική τους ζωή, δεν άργησαν να αφήσουν να φανεί η ζεστασιά και η άνεση που νιώθουν ο ένας δίπλα στον άλλο. Η Adele, με το χιούμορ της και την ειλικρίνειά της, και ο Rich Paul, με τη γοητευτική του ηρεμία, έδειξαν από την αρχή πως έχουν μια ξεχωριστή σύνδεση.

Η Adele μίλησε αρκετές φορές με τρυφερότητα για τον σύντροφό της, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο που τη στηρίζει ουσιαστικά, που την κάνει να νιώθει ασφαλής και που σέβεται την καλλιτεχνική της πορεία. Εκείνος, από την πλευρά του, κρατά χαμηλό προφίλ, αλλά δεν κρύβει ποτέ την περηφάνια του για την επιτυχία και τη δύναμή της.

Η ισορροπία ανάμεσά τους φαίνεται να βασίζεται σε κάτι βαθύτερο: αμοιβαία εμπιστοσύνη, εκτίμηση και μια ώριμη, ήρεμη αγάπη. Μια αγάπη που δεν χρειάζεται μεγάλες εξωτερικές εκδηλώσεις για να αποδειχθεί, αλλά μόνο μικρές, καθημερινές στιγμές που χτίζουν κάτι πραγματικό.



Πηγή: skai.gr

