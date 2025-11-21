Τζέιν Φόντα: Νόμιζα πως θα πεθάνω από τα ναρκωτικά στα 20 μου

Η Τζέιν Φόντα πίστευε ότι θα πέθαινε από «ναρκωτικά και μοναξιά» όταν ήταν νέα. Η ηθοποιός της σειράς «Grace And Frankie», που θα γίνει 88 τον επόμενο μήνα, αποκάλυψε ότι δεν πίστευε ότι θα ζούσε τόσο πολύ.

Μιλώντας στο «The Look», μια ειδική σειρά από το podcast IMO της Μισέλ Ομπάμα, είπε: «Δεν πίστευα ότι θα ζούσα πέρα από τα 30. Ήμουν σίγουρη ότι θα πέθαινα. Δεν είμαι εθισμένη, αλλά πίστευα ότι θα πέθαινα από τα ναρκωτικά και τη μοναξιά. Οπότε το γεγονός ότι είμαι, σχεδόν, 88 ετών με εκπλήσσει».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης η Τζέιν Φόντα ανέφερε: «Δεν θα επέστρεφα πίσω για τίποτα. Νιώθω πιο ισορροπημένη, πιο ολοκληρωμένη, πιο πλήρης. Είμαι πολύ ευτυχισμένη».

Η Τζέιν ποτέ δεν φοβήθηκε το γήρας ή το τέλος της ζωής της, αφού πήρε τον χρόνο να σκεφτεί πριν μπει στην «τελευταία πράξη» της.

«Δεν φοβάμαι τον θάνατο. Όταν έγινα 60 ετών σκέφτηκα ότι αυτή είναι η αρχή του τελευταίου μου κεφαλαίου και δεν ήξερα πώς να το ζήσω».

Εκείνη την εποχή, η ηθοποιός της ταινίας «80 For Brady» αναλογίστηκε τους μεγαλύτερους φόβους της και αυτό άλλαξε τη νοοτροπία της. «Φοβάμαι να πεθάνω με πολλές λύπες. Είδα τον πατέρα μου να πεθαίνει με πολλές λύπες. Αυτό ήταν μια σημαντική συνειδητοποίηση για μένα, γιατί αν δεν θέλεις να πεθάνεις με λύπες, τότε πρέπει να ζήσεις το τελευταίο μέρος της ζωής σου με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην υπάρχουν λύπες.

Θέλω επίσης να είμαι περιτριγυρισμένη από ανθρώπους που με αγαπούν. Η συγχώρεση παίζει ρόλο, συμπεριλαμβανομένης της συγχώρεσης του εαυτού μου. Αυτό με έχει καθοδηγήσει τα τελευταία 30 χρόνια. Ζω για να μην έχω τύψεις».

Η διάσημη ηθοποιός πιστεύει ότι το να μεγαλώνεις είναι υπέροχο. «Το κλειδί είναι η δράση. Είμαι αμφιλεγόμενη, είμαι ακτιβίστρια και ήμουν πολύ αντιδημοφιλής», λέει με αφοπλιστική ειλικρίνεια.

«Είμαι δημοφιλής αυτή τη στιγμή. Πιθανότατα δεν θα διαρκέσει, αλλά πιστεύω ότι είναι σημαντικό για κάποιον σαν εμένα να δείξω ότι μπορώ να είμαι όμορφη και σε αυτή την ηλικία. Αυτό ενθαρρύνει τους νέους να μην φοβούνται τόσο πολύ», πρόσθεσε.

Την περασμένη εβδομάδα, η Φόντα παραδέχτηκε ότι ήταν μια «δύσκολη χρονιά» μετά τον θάνατο των φίλων της Τζιν Χάκμαν, Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Νταϊάν Κίτον. Η σταρ του κινηματογράφου λέει ότι η θλίψη για τον θάνατό τους -τον Φεβρουάριο, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο αντίστοιχα- ήταν δύσκολο να την αντέξει.

Πηγή: skai.gr

