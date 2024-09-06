Η Adele ολοκλήρωσε τις συναυλίες της στο Μόναχο το περασμένο Σαββατοκύριακο λέγοντας στους θαυμαστές της: «Δεν θα σας δω για μεγάλο χρονικό διάστημα». Η σταρ πρόσθεσε: «Απλά χρειάζομαι ξεκούραση. Πέρασα τα τελευταία επτά χρόνια χτίζοντας μια νέα ζωή για τον εαυτό μου και θέλω να τη ζήσω τώρα». Και η τραγουδίστρια φαίνεται ότι κρατάει τον λόγο της.

Η ίδια φέρεται να απέρριψε μια πιθανή αμοιβή 200 εκατ. δολαρίων -τη μεγαλύτερη της καριέρας της- για να παρατείνει την περιοδεία της. Το πιο προσοδοφόρο μέρος της συμφωνίας ήταν ένα εννιαψήφιο ποσό για να εμφανιστεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα σε ένα καζίνο στην Κίνα, όπως αναφέρει η «Daily Mail».

Θα ήταν παρόμοιο με τις συναυλίες της στο Λας Βέγκας. Αυτές ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2022 και θα ολοκληρωθούν στις 23 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, οπότε η τραγουδίστρια θα έχει δώσει 100 συναυλίες -φημολογείται ότι παίρνει 500.000 λίρες ανά συναυλία! Στην τραγουδίστρια προσφέρθηκε, επίσης, μια περιοδεία σε στάδια στην Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.

Μια πηγή δήλωσε: «Υπήρξαν πολλές προσφορές, αλλά τις απέρριψε όλες γιατί θέλει να είναι στο σπίτι με το παιδί της. Η συμφωνία με την Κίνα έβαλε εκατ. δολάρια πάνω στο τραπέζι, αλλά τελικά δεν ήθελε να το κάνει. Έχει βάλει το παιδί της και τον σύντροφό της - και τον εαυτό της - πάνω απ' όλα».

Για μεγάλο μέρος του περασμένου έτους η 36χρονη σούπερ σταρ πηγαινοερχόταν από το τεράστιο νέο της σπίτι στο Μπέβερλι Χιλς με ιδιωτικό τζετ, επιστρέφοντας για να περάσει την εβδομάδα με τον αθλητικό ατζέντη Ριτς Πολ - τώρα αρραβωνιαστικό της - και τον γιο της, που θα γίνει 12 ετών τον επόμενο μήνα. Οι δέκα συναυλίες στο Μόναχο, τις οποίες μόλις ολοκλήρωσε, ήταν άκρως προσοδοφόρες, με την Adele να παίρνει 5 εκατ. λίρες ανά εμφάνιση.

Πηγή: skai.gr

