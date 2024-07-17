Adele: Αποκάλυψε ότι θα κάνει ένα «μεγάλο διάλειμμα» από τη μουσική

Η Adele αποκάλυψε ότι σχεδιάζει να κάνει ένα «μεγάλο διάλειμμα» από τη μουσική. «Έχω αδειάσει από ενέργεια αυτή τη στιγμή», ανέφερε η καλλιτέχνιδα στο γερμανικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ZDF, με αφορμή την παραμονή της στο Μόναχο για 10 ημέρες.

«Δεν έχω καθόλου σχέδια για νέα μουσική», είπε. «Θέλω ένα μεγάλο διάλειμμα μετά από όλα αυτά και νομίζω ότι θέλω να κάνω άλλα δημιουργικά πράγματα μόνο για λίγο καιρό. Ξέρετε, δεν τραγουδάω καν στο σπίτι μου. Πόσο παράξενο είναι αυτό;», αναρωτήθηκε η ίδια.

Το τελευταίο άλμπουμ της σταρ κυκλοφόρησε το 2021, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια παίζει τα Σαββατοκύριακα στο Λας Βέγκας, ολοκληρώνοντας πρόσφατα το 90ό της σόου. Το σόου αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο και η Adele δήλωσε ότι η εμπειρία ήταν υπέροχη, αλλά την εξάντλησε συναισθηματικά.

«Παρόλο που είναι ένα πολύ διαχειρίσιμο μέγεθος πλήθους, ήταν πραγματικά μια συναισθηματική ανταλλαγή», είπε. «Είμαι σίγουρη ότι θα αισθάνομαι ακόμη περισσότερο έτσι, κάθε βράδυ μετά τις συναυλίες στο Μόναχο. Αλλά είναι κάτι θετικό. Είναι απλά μια τέτοια ανταλλαγή ενέργειας». Ωστόσο, δεν πήγαν όλες οι συναυλίες στο Λας Βέγκας σύμφωνα με το σχέδιο.

Τον Ιούνιο, η Adele έβρισε θυμωμένα ένα μέλος του κοινού που φέρεται να φώναξε «Pride sucks», κατά τη διάρκεια ενός από τα σόου της. «Ήρθατε στο... σόου μου και είπατε ότι το Pride είναι χάλια;». «Μην λέτε τέτοιες γελοιότητες… ». Ερωτηθείσα για το περιστατικό, η σταρ παραδέχτηκε ότι εκνευρίζεται εύκολα. «Τα πάντα με θυμώνουν», δήλωσε στο ZDF. «Είμαι 36 ετών. Είμαι μεγάλη και γκρινιάρα πλέον», πρόσθεσε η καλλιτέχνιδα.

