Emma Roberts: Η ηθοποιός του «American Horror Story» αρραβωνιάστηκε

Η πρωταγωνίστρια του «American Horror Story», Έμα Ρόμπερτς, αρραβωνιάστηκε τον σύντροφό της επίσης ηθοποιό, Κόντι Τζον, όπως ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Το βάζω εδώ πριν το πει η μαμά μου [Κέλι Κάνινγκχαμ] σε όλους», έγραψε η ανιψιά της Τζούλια Ρόμπερτς, η οποία κοινοποίησε ένα στιγμιότυπο με τον αρραβωνιαστικό της αποκαλύπτοντας το διαμαντένιο δαχτυλίδι των αρραβώνων τους.

Αμέσως μετά, η ενότητα των σχολίων κατακλύστηκε από συγχαρητήρια μηνύματα συναδέλφων και θαυμαστών όπως της Λίντσεϊ Λόχαν και της Τζούλιαν Χαφ.

Το ζευγάρι επιβεβαίωσε τη σχέση του, τον Αύγουστο του 2022, σύμφωνα με το Hello. Η Ρόμπερτς έχει έναν 3χρονο γιο με τον πρώην σύντροφό της, Γκάρετ Χέντλαντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

