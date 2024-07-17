Λογαριασμός
Emma Roberts: Η ηθοποιός του «American Horror Story» αρραβωνιάστηκε

Το ζευγάρι επιβεβαίωσε τη σχέση του, τον Αύγουστο του 2022

H Emma Roberts

Η πρωταγωνίστρια του «American Horror Story», Έμα Ρόμπερτς, αρραβωνιάστηκε τον σύντροφό της επίσης ηθοποιό, Κόντι Τζον, όπως ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Emma Roberts (@emmaroberts)

«Το βάζω εδώ πριν το πει η μαμά μου [Κέλι Κάνινγκχαμ] σε όλους», έγραψε η ανιψιά της Τζούλια Ρόμπερτς, η οποία κοινοποίησε ένα στιγμιότυπο με τον αρραβωνιαστικό της αποκαλύπτοντας το διαμαντένιο δαχτυλίδι των αρραβώνων τους.

Αμέσως μετά, η ενότητα των σχολίων κατακλύστηκε από συγχαρητήρια μηνύματα συναδέλφων και θαυμαστών όπως της Λίντσεϊ Λόχαν και της Τζούλιαν Χαφ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Emma Roberts (@emmaroberts)

Το ζευγάρι επιβεβαίωσε τη σχέση του, τον Αύγουστο του 2022, σύμφωνα με το Hello. Η Ρόμπερτς έχει έναν 3χρονο γιο με τον πρώην σύντροφό της, Γκάρετ Χέντλαντ. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

