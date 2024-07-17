Η Natalie Portman και ο Benjamin Millepied οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους τον περασμένο Φεβρουάριο, μετά από μια περίοδο γεμάτη προκλήσεις και αλλαγές. Ο χωρισμός τους το περασμένο καλοκαίρι, συνοδευόμενος από τις φήμες ότι εκείνος είχε παράλληλη σχέση με μια Γαλλίδα ακτιβίστρια, βρήκε την Portman να διαχειρίζεται τη νέα της πραγματικότητα. Παρά τις δυσκολίες, η Portman συνέχισε να εμφανίζεται δημόσια με θάρρος.

Μια από τις πιο καθοριστικές στιγμές αυτής της φάσης στη ζωή της ηθοποιού ήταν η τυχαία πρώτη συνάντησή της με τη Rihanna σε μια επίδειξη μόδας. Το βίντεο, που τις βλέπουμε να αγκαλιάζονται, έγινε «viral» και αποτέλεσε σημείο αναφοράς. Σε εμφάνισή της στην εκπομπή «Today Show», με αφορμή την προώθηση της νέας σειράς «Lady in the Lake», η Portman μοιράστηκε πόσο σημαντική ήταν αυτή η συνάντηση για την ίδια.

«Ήταν μια φοβερή ''ένεση αυτοπεποίθησης''. Πραγματικά, ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόμουν σε εκείνη τη φάση της ζωής μου. Είμαι για πάντα ευγνώμων και την αγαπώ», δήλωσε η Portman, αναγνωρίζοντας την τεράστια θετική επίδραση που είχε η στήριξη της Rihanna.

Η Rihanna, με την αμεσότητά της, είχε αποκαλέσει την Portman «την πιο hot bitch του Hollywood», ένα σχόλιο που απέδειξε τη δύναμη της αλληλεγγύης και του αλληλοθαυμασμού μεταξύ γυναικών. Αυτή η ενίσχυση αυτοπεποίθησης ήρθε την κατάλληλη στιγμή, δίνοντας στην Portman την ώθηση που χρειαζόταν για να συνεχίσει δυναμικά τη ζωή της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.