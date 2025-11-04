A$AP Rocky-Rihanna: Έγραψαν ιστορία στο κόκκινο χαλί - Οι… «fashion icon» της χρονιάς

Το διάσημο ζευγάρι A$AP Rocky και Rihanna πρόσθεσε ένα ακόμη βραβείο μόδας στη συλλογή του καθώς ο ράπερ τιμήθηκε με το βραβείο Fashion Icon από το Συμβούλιο Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής (CFDA).

Ο A$AP Rocky, γνωστός για το τολμηρό και επιδραστικό του στυλ, προστίθεται πλέον στη λίστα των βραβευμένων, στην οποία φιγουράρει και η σύντροφός του, η οποία είχε λάβει την ίδια τιμητική διάκριση το 2014. Έτσι, γίνονται το πρώτο ζευγάρι που κατέχει αμφότεροι το συγκεκριμένο βραβείο.

Κατά την απονομή η διευθύντρια περιεχομένου της Condé Nast, Άννα Γουίντουρ, τον καλωσόρισε θερμά στην οικογένεια του CFDA.

Rihanna and A$AP Rocky make their first red carpet appearance together since welcoming their baby girl in September. 😍 pic.twitter.com/tqSDKLHWB2 — Entertainment Tonight (@etnow) November 4, 2025

«Είναι μαζί μας απόψε, δύο μήνες μετά τη γέννηση του τρίτου του παιδιού, που ονομάζεται Rocki», είπε η Γουίντουρ. «Βλέποντας τον A$AP Rocky να είναι ένας αφοσιωμένος πατέρας, γίνεται σαφές πόσο σημαντική είναι για αυτόν η οικογένεια και τώρα τον καλωσορίζουμε όλοι στην δική μας», συμπλήρωσε.

Το ζευγάρι έκλεψε την παράσταση στο κόκκινο χαλί της ετήσιας τελετής των βραβείων CFDA, που έλαβαν χώρα στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, τα οποία χαρακτηρίζονται ως τα «Όσκαρ της Μόδας». Η Rihanna επέλεξε ένα σύνολο από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 του οίκου Alaïa, ενώ ο A$AP Rocky φόρεσε ένα κλασικό κοστούμι Chanel.

Στην ομιλία του, ο σταρ ευχαρίστησε την ομάδα του για την υποστήριξή της, ειδικά κατά τη διάρκεια των πιο δύσκολων στιγμών της χρονιάς. «Σας ευχαριστώ που με στηρίξατε, κυρίως όταν τα πράγματα γίνονταν δύσκολα και περνάγατε δοκιμασίες και δυσκολίες», είπε χαρακτηριστικά ενώ απευθύνθηκε και στη σύντροφό του λέγοντας: «Κοίτα, τα καταφέραμε».

Στη λαμπερή εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η Ναόμι Κάμπελ, η τραγουδίστρια Λίλι Άλεν και οι σχεδιάστριες Μέρι-Κέιτ και Άσλεϊ Όλσεν, ενώ χρέη οικοδέσποινας ανέλαβε η Τεγιάνα Τέιλορ, σύμφωνα με το ΑP.

Πηγή: skai.gr

