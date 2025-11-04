Σε… μπελάδες έβαλε τη δημοφιλή ηθοποιό Γούπι Γκόλντμπεργκ (Whoopi Goldberg) ένα χιουμοριστικό σχόλιο σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ, στη διάρκεια της εκπομπής «The View».

Στην εκπομπή της Δευτέρας, οι παρουσιάστριες συζητούσαν σχετικά με τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος στο δίκτυο CBS, σχολιάζοντας, μεταξύ άλλων, τον ισχυρισμό του ότι δε γνωρίζει τίποτα για τον Τσανγκπένγκ Ζάο, τον καταδικασμένο ιδρυτή του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, «Binance», παρά το γεγονός ότι ο ίδιος υπέγραψε την απονομή χάρης σε αυτόν.

«Η οικογένεια Τραμπ έχει κερδίσει περίπου 1,8 δισ. δολάρια από αυτή την κυβέρνηση. Και στο παρελθόν, ο ίδιος έλεγε για τον Τζο Μπάιντεν ότι δεν ήξερε σε ποιους απένεμε χάρες, αφού χρησιμοποιούσε autopen (αυτόματο στυλό). Πώς γίνεται τώρα να λέει ότι δεν ξέρει αυτόν τον τύπο;», διερωτήθηκε η Σάνι Χόστιν, με την Γκόλντμπεργκ να προσθέτει χαριτολογώντας: «Γιατί χρησιμοποίησε autopen!».

Ο Τσανγκπένγκ Ζάο

Αργότερα, στη διάρκεια της ίδιας εκπομπής και ενώ η Γκόλντμπεργκ είχε τον λόγο, η Σάνι Χόστιν της πέρασε on air ένα σημείωμα. «Τι στο διάολο; Τι είναι αυτό;», ήταν η αρχική αντίδραση της ηθοποιού, που στη συνέχεια διάβασε το σημείωμα. «Δεν ξέρουμε αν ο Τραμπ χρησιμοποίησε αυτόματο στυλό για τη χάρη».

«Ήταν ένα αστείο!», φώναξε η διάσημη ηθοποιός, με τη Χόστιν να διευκρινίζει ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για χρήση «autopen».

Η Γκόλντμπεργκ, σκίζοντας το χαρτί μπροστά στην κάμερα, σχολίασε εμφανώς ενοχλημένη: «Λυπάμαι, το πιο δύσκολο πράγμα σε αυτή τη δουλειά πια είναι ότι κανείς δεν καταλαβαίνει το λεπτό υπονοούμενο. Ξέρεις πότε κάποιος αστειεύεται, πότε κάνει πλάκα, χωρίς να εννοεί κάτι συγκεκριμένο. Ειδικά σε αυτή την εκπομπή! Είμαι πολύ συγκεκριμένη όταν επισημαίνω κάτι. Όταν λέω ένα αστείο, το ξέρετε ότι κάνω πλάκα. Αυτό είναι γελοίο». Το κοινό χειροκρότησε θερμά την Γκόλντμπεργκ, η οποία συνέχισε την τοποθέτησή της σαν να μην είχε συμβεί τίποτα…

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.