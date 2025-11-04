Λίλι Άλεν: Με ένα δαντελένιο σουτιέν εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί (video-φωτό)

Η Λίλι Άλεν (Lily Allen) έβαλε τα δυνατά της για να τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω της, καθώς πόζαρε στο κόκκινο χαλί των βραβείων CFDA (Council of Fashion Designers of America), φορώντας ένα λευκό δαντελένιο σουτιέν. Η 40χρονη τραγουδίστρια άφησε ελάχιστα στη φαντασία με το τολμηρό, σχεδόν, ανύπαρκτο ντύσιμό της.

Ωστόσο, τη μεγάλη έκπληξη την έκανε όταν αποκάλυψε την πλάτη της προκλητικής φούστας της, η οποία είχε μια ημιδιαφανή δαντελένια πλάτη. Η ηθοποιός έδειξε την εκπληκτική σιλουέτα της με το σύνολο που συμπλήρωσε με ένα oversized σακάκι στους ώμους της. Η ίδια φαινόταν σε καλή διάθεση καθώς πόζαρε με ενθουσιασμό στο κόκκινο χαλί του Αμερικανικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας.

Lily Allen arrives at the American Museum of Natural History for tonight’s #CFDA Fashion Awards pic.twitter.com/Ny3feAOeRw — VANITY FAIR (@VanityFair) November 4, 2025

Η συγκεκριμένη εμφάνιση έρχεται μετά τον χωρισμό της από τον ηθοποιό του «Stranger Things», Ντέιβιντ Χάρμπορ. Η Λίλι Άλεν υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον Ντέιβιντ τον περασμένο Σεπτέμβριο, έπειτα από τέσσερα χρόνια γάμου. Στο νέο της άλμπουμ, «West End Girl», αφήνει αιχμές ότι ο ηθοποιός είναι «εθισμένος στο σεξ», ενώ κάνει λόγο για απιστία.

Στο τραγούδι «P**y Palace*» περιγράφει τη στιγμή που ανακάλυψε στο διαμέρισμά του ερωτικά παιχνίδια, λιπαντικά και «εκατοντάδες προφυλακτικά», ενώ στο κομμάτι «Tennis» αναφέρεται στην αντιπαράθεσή τους για μηνύματα που έστελνε ο Χάρμπορ σε μια γυναίκα, ονόματι «Madeline», αναρωτώμενη αν «ήταν απλώς σεξ ή υπήρχε συναίσθημα». «Δεν μπορώ να εμπιστευτώ τίποτα από όσα βγαίνουν από το στόμα του», αναφέρουν οι στίχοι του τραγουδιού.

Όταν η Λίλι Άλεν και ο Ντέιβιντ Χάρμπορ εμφανίστηκαν για πρώτη φορά δημόσια ως ζευγάρι το 2019, το κοινό γοητεύτηκε από τον απροσδόκητο συνδυασμό τους: η αιχμηρή, ειλικρινής Βρετανίδα τραγουδοποιός δίπλα στον Αμερικανό ηθοποιό που είχε ήδη γίνει το αγαπημένο πρόσωπο των τηλεθεατών μέσα από το «Stranger Things». Έναν χρόνο αργότερα, το ζευγάρι παντρεύτηκε στο Λας Βέγκας, σε μια χαμηλών τόνων τελετή που έμοιαζε με ρομαντική απόδραση από τα φώτα της δημοσιότητας.

Στα τέλη του 2024, οι δημόσιες εμφανίσεις του ζευγαριού άρχισαν να αραιώνουν, ενώ η καλλιτέχνιδα μιλούσε όλο και συχνότερα για θέματα αυτογνωσίας και ψυχικής υγείας στο podcast της. Τα διεθνή μέσα έκαναν λόγο για κρίση στη σχέση. Οι δύο καλλιτέχνες επέλεξαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, επιβεβαιώνοντας τελικά τον χωρισμό τους έπειτα από τέσσερα χρόνια γάμου.

