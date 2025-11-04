Η Τζόντι Τέρνερ-Σμιθ (Jodie Turner-Smith) δηλώνει ευτυχισμένη μετά το διαζύγιό της από τον Τζόσουα Τζάκσον (Joshua Jackson). Σε συνέντευξή της στο «Harper’s Bazaar», η ίδια ανέφερε ποιες απαιτήσεις έχει από τον νέο σύντροφό της. «Να μην ζηλεύει την επιτυχία μου και να είναι πολύ καλός στο κρεβάτι», σύμφωνα με την ηθοποιό.

Για το διαζύγιό της, η Τζόντι Τέρνερ-Σμιθ απαντά με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Δεν είναι ωραίο όταν είσαι εσύ αυτός που το περνάει και πρέπει ακόμα να φτάσεις στο τέλος. Σε βαραίνει λίγο. Αλλά νομίζω ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ καλά για εμάς ως οικογένεια. Νιώθω πραγματικά πολύ θετική», είπε η 39χρονη μητέρα ενός παιδιού.

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στο αν θα ήταν ανοιχτή στο να ξαναβγεί ραντεβού, με την Τζόντι να αποκαλύπτει ότι θα παραμείνει ανύπαντρη, εκτός αν ικανοποιηθούν οι ανάγκες της. «Αν βρω έναν άντρα που να έχει αυτοπεποίθηση και, κατά προτίμηση, να είναι αρκετά επιτυχημένος, ώστε να μην νιώθει μειονεκτικά με την επιτυχία και την φιλοδοξία μου, να είναι ευγενικός, στοχαστικός και... πραγματικά καλός στο κρεβάτι, τότε θα ξαναβγώ ραντεβού».

Η Τζόντι Τέρνερ-Σμιθ υπέβαλε αίτηση διαζυγίου τον Οκτώβριο του 2023, επικαλούμενη «ασυμβίβαστες διαφορές» και ζήτησε κοινή επιμέλεια χωρίς να λάβει καμία διατροφή, σύμφωνα με δημοσίευμα του «People». Ωστόσο, η συμφωνία επιμέλειας για την πεντάχρονη κόρη τους, Juno, αποδείχθηκε σημείο τριβής.

Φαινόταν να έχουν σχεδόν καταλήξει σε συμφωνία τον Μάιο, αλλά στη συνέχεια διαφώνησαν σχετικά με το σχολείο που θα πήγαινε η κόρη τους και αν η Juno θα μπορούσε να ταξιδεύει μαζί της για μεγάλα χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με το «TMZ».

Το ζευγάρι επρόκειτο να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 15 Οκτωβρίου, αλλά τον περασμένο μήνα η νομική ομάδα της ηθοποιού κατέθεσε έγγραφα στο δικαστήριο, ζητώντας την ακύρωση της ακρόασης. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η Τζόντι Τέρνερ-Σμιθ ρωτήθηκε για τα πλεονεκτήματα ενός προγαμιαίου συμφώνου. «Κανείς δεν θέλει να το κάνει αυτό, γιατί δεν είναι ρομαντικό, αλλά αν πρέπει να χωρίσεις, γλιτώνεις χρήματα που θα ξοδέψεις αργότερα σε δικηγόρους, όταν οι άνθρωποι δεν είναι σε τόσο... καλή διάθεση», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

