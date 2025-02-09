4 ασκήσεις γιόγκα για να βελτιώσεις τον ύπνο σου

Είναι ήπιες, δεν απαιτούν κόπο, στόχο έχουν να τονώσουν την κυκλοφορία του αίματος χωρίς να ανεβάσεις παλμούς προκειμένου να κοιμηθείς καλύτερα. Τέσσερις ασκήσεις γιόγκα για πριν από τον ύπνο, ενός λεπτού.

1. Η θέση του παιδιού

Κάθισε σε μία καρέκλα αντικριστά στο κρεβάτι ή σε άλλη καρέκλα όπου θα έχεις βάλει δύο μαξιλάρια.Τα γόνατα ίσια μπροστά.

Σκύψε μπροστά να ακουμπήσει το πρόσωπό σου στα μαξιλάρια. Μείνε για ένα λεπτό.

2. Μισό σκύψιμο

Στάσου μπροστά από μία καρέκλα. Άνοιξε ελαφρά τα πόδια σου και σκύψε σε γωνία 90 μοιρών με τα χέρια τεντωμένα μπροστά στο ύψος των αυτιών. Μείνε για ένα λεπτό.

3. Καθιστή μπροστά

Κάθισε μπροστά από μία καρέκλα. Τέντωσε τα πόδια σου να μπουν κάτω από την καρέκλα και σκύψε μπροστά στην καρέκλα με το κεφάλι σου να στηρίζεται στα διπλωμένα σου χέρια, σαν να κοιμάσαι καθιστή. Μείνε 1 λεπτό.

4. Πόδια ψηλά

Ξάπλωσε μπροστά σε μία καρέκλα με τα πόδια σου ψηλά. Λύγισε ώστε γάμπες και μηροί να σχηματίζουν ορθή γωνία και ακούμπα τους αστραγάλους στην καρέκλα. Κράτα τα χέρια σου ίσια μπροστά παράλληλα με το σώμα σου με τις παλάμες προς τα έξω. Μείνε 1 λεπτό.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.