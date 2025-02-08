Γάμος Νικολάου Ντε Γκρες - Χρυσής Βαρδινογιάννη: Δείτε αδημοσίευτα πλάνα

Ο Νικόλαος Ντε Γκρες και η Χρυσή Βαρδινογιάννη παντρεύτηκαν το απόγευμα της Παρασκευής 7 Φεβρουαρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Ραγκαβά στην Πλάκα. Σε μία από τις παλαιότερες και πιο ιστορικές εκκλησίες της πόλης βρέθηκαν περίπου 50 καλεσμένοι αφού το ζευγάρι επιθυμούσε να πραγματοποιήσει μια πολύ λιτή και κλειστή τελετή μόνο για τις οικογένειές τους.

Οι υψηλές αφίξεις από βασιλικούς οίκους της Ευρώπης ήταν εξαιρετικά περιορισμένες, ανάμεσά τους και οι θείες του γαμπρού, η βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας με την αδελφή της Ειρήνη.

Το ζευγάρι πάντρεψε ο Μητροπολίτης Κισσάμου και Σελίνου, Αμφιλόχιος και δίπλα βρέθηκε ο πρωτοσύγκελος Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Βαρνάβας Θεοχάρης και ο πατέρας Αλέξιος.

Οι κουμπάροι του ζευγαριού ήταν οκτώ: ο αδελφός του Νικόλαου, Παύλος Ντε Γκρες, οι αδελφές του, Θεοδώρα και Αλεξία, ο καλός του φίλος, Βασίλης Κεφαλογιάννης, οι φίλοι του ζευγαριού, Νάσος και Νάσια Θανοπούλου, ο ξάδελφος της Χρυσής, Γιώργος Β. Βαρδινογιάννης και η εξαδέλφη της, Μαρία Γρυλλάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας της Χρυσής, Γιώργος Βαρδινογιάννης, ήταν αυτός που άλλαξε τις βέρες στο ζευγάρι. Σύμφωνα με τις πρώτες δηλώσεις του γαμπρού, η νύφη, ακολουθώντας την παράδοση, πάτησε το πόδι του κατά τη διάρκεια της γαμήλιας τελετής.

Δείτε αδημοσίευτα πλάνα:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.