Δημήτρης Μακρυνιώτης: Η εξομολόγηση για το σοβαρό αυτοάνοσο που έχει - «Είναι δώρο ζωής»

OΔημήτρης Μακρυνιώτης έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη μυασθένεια Gravis, το σοβαρό αυτοάνοσο από το οποίο πάσχει. Ο pastry chef που μεταξύ άλλων εμφανίζεται και στο Στούντιο 4 εξήγησε στην εκπομπή Όλα για τη ζωή μας πώς διαγνώστηκε με την ασθένεια και πώς τη διαχειρίζεται.

«Είναι εύκολα διαχειρίσιμο αρκεί να υπάρχει πίστη στον γιατρό σου και στον εαυτό σου. Η λέξη δράμα δεν μου ταιριάζει γιατί έχασες το παιχνίδι. Μπορεί να το έχεις και να μην το γνωρίζεις και μετά όταν το μάθεις να δεις ότι είναι απάντηση σε αυτά που ζούσες. Τα πρώτα λεπτά ήταν σοκαριστικά και αυτά που γκούκλαρα δεν ήταν ευχάριστα» ξεκίνησε να λέει.

«Οδηγούσα ένα ολόκληρο καλοκαίρι με το ένα μάτι κλειστό γιατί δεν είχα τη δύναμη να το ανοίξω και είχα και διπλωπία. Αυτό ήταν το πρώτο σύμπτωμα. Κάναμε εξετάσεις και δεν βρίσκαμε τι είχα. Είχα και κάποιες παρέσεις προσώπου αλλά νομίζαμε ότι ήταν τυχαίες. Ακολούθησα πιστά τις οδηγίες της γιατρού μου και μέσα σε δύο μήνες έστρωσα τη ζωή μου. Προσαρμόστηκε η ασθένεια σε μένα.

Εγώ δεν πρέπει να τρώω μαγνήσιο γιατί χαλαρώνει τους μυς, μου απαγόρευσε να γυμνάζομαι. Αυτό μου έκανε κακό γιατί είμαι ένα άνθρωπος που γυμνάζομαι σε όλη μου τη ζωή και με έριξε. Εγώ ξεκίνησα ξανά και την ενημέρωσα ότι γυμνάζομαι κανονικά και δεν έχω συμπτώματα. Μου είπε ότι πιθανόν η δύναμη που δίνω στην ψυχή μου να είναι πιο δυνατή από την ασθένεια».

«Ακόμα και αυτό είναι δώρο ζωής. Μου άλλαξε τον τρόπο που σκέφτομαι. Κάθε μέρα είναι ευλογία. Με είχε καταβάλει η καθημερινότητα, η δουλειά και η καριέρα. Κάθε τρεις ώρες παίρνω το χάπι μου.

Όταν στρεσάρομαι έχω εξάρσεις. Γι' αυτό αποφεύγω στρεσογόνες καταστάσεις και καυγάδες» είπε μεταξύ άλλων.

