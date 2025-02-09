Το όνομα της Μία Φάροου έχει συνδεθεί στενά με εκείνο του Γούντι Άλεν και δυστυχώς όχι για τις υπέροχες ταινίες που γύρισε μαζί του, αλλά για τις τρομερές κατηγόριές της, πως είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά την υιοθετημένη κόρη τους Ντίλαν και ακόμη ένα παιδί τους από τα επτά που είχαν υιοθετήσει, κατά τη διάρκεια της δωδεκαετούς σχέσης τους.

Μία θλιβερή ιστορία, που απασχόλησε την παγκόσμια κοινή γνώμη, με δικαστήρια, δηλητηριώδεις δηλώσεις, το βαρύ στίγμα που άφησε στον σπουδαίο σκηνοθέτη, ηθοποιό και σεναριογράφο, αν και στο τέλος απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες.

Η μικροκαμωμένη ηθοποιός, με το παιδικό πρόσωπο, που έκανε με δικής της εμπνεύσεως κούρεμα, το κοντό μαλλί μόδα, πριν 60 χρόνια, το περίφημο pixie look, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς «Πέιτον Πλέις», είχε και την τύχη να είναι η πρωταγωνίστρια σε εμβληματικές ταινίες, οι περισσότερες απ' τις οποίες φέρουν την βαριά υπογραφή του Γούντι Άλεν.

Η Μία Φάρρου στην αισθηματική κομεντί του Γούντι Άλεν «Άλις: Άπιστη ή Απατημένη»

Συμπληρώνοντας σήμερα τα 80 της χρόνια (9 Φεβρουαρίου του 1945), καλό είναι να ξεπεράσουμε τη ζοφερή και χιλιοειπωμένη ιστορία της σχέσης της με τον Γούντι Άλεν και να θυμηθούμε τη γεμάτη κινηματογραφική της πορεία και φυσικά ακόμη ένα γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας, τον γάμο της, σε ηλικία 20 ετών, με τον θρυλικό Φρανκ Σινάτρα, έναν φημισμένο γυναικοκατακτητή και άστατο, επιεικώς, σταρ του Χόλιγουντ.

Τα δύσκολα παιδικά χρόνια με πατέρα σκηνοθέτη και μητέρα ηθοποιό

Η Μαρία ντε Λουρντς «Μία» Βίλιερς Φάροου γεννήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 1945 στο Λος Άντζελες και ήταν το τρίτο παιδί του Αυστραλού γνωστού σκηνοθέτη Τζον Φάροου και της ηθοποιού Μορίν Ο'Σάλιβαν. Η Φάροου μεγάλωσε στο Μπέβερλι Χιλς, μέσα σε ένα αυστηρό καθολικό σπίτι, αλλά λόγω της καλλιτεχνικής «καταγωγής» της, θα βρεθεί στα κινηματογραφικά πλατό από μωρό δύο ετών σε ένα ασυνήθιστο ντοκιμαντέρ.

Θα προσβληθεί από πολιομυελίτιδα, σε ηλικία εννέα ετών, κατά τη διάρκεια μίας επιδημίας που έπληξε το Λος Άντζελες και θα βρεθεί σε θάλαμο απομόνωσης για τρεις εβδομάδες, μία εμπειρία, που όπως είπε «σημάδεψε το τέλος της παιδικής της ηλικίας».

Μετά τον θάνατο του αδελφού του, ο πατέρας της άρχισε να πίνει πολύ, με τον γάμο των γονιών της να μετατρέπεται καθημερινά σε πολεμική ζώνη, ενώ θα γίνει μάρτυρας και βίαιων καβγάδων. Η οικογένεια θα αντιμετωπίσει και οικονομικά προβλήματα, γι' αυτό η μητέρα της θα μετακομίσει στη Νέα Υόρκη για να παίξει σε παραγωγές του Μπρόντγουεϊ, ενώ τον επόμενο χρόνο ο πατέρας της θα πεθάνει από καρδιακή προσβολή, όταν η Φάροου ήταν 17 χρόνων.

Οι οικονομικές δυσκολίες θα την αναγκάσουν να εργαστεί ως μοντέλο, ενώ στη συνέχεια θα ξεκινήσει και τις εμφανίσεις σε θέατρο της Νέας Υόρκης ως αντικαταστάτρια.

Το ντεμπούτο της και ο γάμος με τον Φρανκ Σινάτρα

Το κινηματογραφικό της ντεμπούτο θα το κάνει στα 14 της, με έναν μικρό ρόλο στην ταινία «Ο άρχων των πέντε ωκεανών», κερδίζοντας μάλιστα τη Χρυσή Σφαίρα ως Νέα Σταρ της Χρονιάς, ενώ θα γίνει ευρύτερα γνωστή με τη συμμετοχή της το 1964 στη πετυχημένη σαπουνόπερα «Πέιτον Πλέις».

Ωστόσο, ο λόγος που εκτοξεύτηκε η αναγνωρισιμότητά της, ήταν η σχέση της με τον Φρανκ Σινάτρα, η οποία, περιέργως -ειδικά για τον χαρακτήρα του απρόβλεπτου και σκοτεινού πολλές φορές σταρ- θα φτάσει μέχρι τα σκαλιά της εκκλησίας και όπως ήταν αναμενόμενο θα λήξει με ένα διαζύγιο, έπειτα από δυο χρόνια, παρότι η Φάροου ακόμη και σήμερα αναπολεί εκείνες της στιγμές και παραμένει γοητευμένη από τον Φράνκι.

Ο Φρανκ Σινάτρα και η Μία Φάροου χαμογελούν έξω από τη σουίτα του Sands Hotel, όπου παντρεύτηκαν στις 19 Ιουλίου 1966, στο Λας Βέγκας

Ο γάμος Σινάτρα - Φάροου υπήρξε μία ωραία ρομαντική ροζ ιστορία παγκόσμιας εμβέλειας. Η σχέση τους ξεκίνησε κάτω από τους προβολείς του Χόλιγουντ, καθώς εκείνος ήταν ήδη ένας θρύλος εν ζωή και η Φάροου μία ανερχόμενη ηθοποιός. Αυτό, όμως, που «ερέθισε» το ενδιαφέρον και περισσότερο τη φαντασία του κοινού, εκτός από τα 30 χρόνια διαφοράς μεταξύ τους, ήταν η άστατη ερωτική συμπεριφορά του Σινάτρα, με τους αμέτρητους ερωτικούς δεσμούς, τα όργια, το ποτό, τα τσιγάρα και τις ασωτίες με την γνωστή αντροπαρέα.

Αυτός, ένας κακομαθημένος άντρας παλαιάς κοπής, που είχε ζήσει την χρυσή εποχή του Χόλιγουντ, και εκείνη, μία φιλόδοξη κοπέλα των καιρών της, της αμφισβήτησης, των καλλιτεχνικών αναζητήσεων. Το χάσμα μεταξύ των δυο δεν μπορούσε να γεφυρωθεί και μαζί με τις επαγγελματικές συγκρούσεις και τις φιλοδοξίες τους -ειδικά της ανερχόμενης ηθοποιού- που δεν ταίριαξαν ποτέ, θα διαλύσει τον γάμο τους, έπειτα από δυο χρόνια, στις 19 Ιουλίου του 1966, αφήνοντας ένα γλυκόπικρο τέλος, τουλάχιστον για την Φάροου.

Ο Αντρέ Πρεβέν και ο Γούντι

Μεταξύ, Σινάτρα και Άλεν, θα υπάρξει και ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Αντρέ Πρεβέν, με τον οποίο θα παντρευτούν στο Λονδίνο στις 10 Σεπτεμβρίου 1970, ενώ εκείνος ήταν 15 χρόνια μεγαλύτερός της. Αν και ο γάμος διήρκεσε κοντά δέκα χρόνια, ποτέ δεν υπήρξε στέρεος, ενώ η Φάροου είχε και άλλες ερωτικές σχέσεις, όπως ο τραγουδοποιός Ντόρι Πρέβιν.

Και βεβαίως ο Γούντι Άλεν, που θα είναι το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της ζωής της και τελικώς το πιο επώδυνο, όπως ισχυρίστηκε η ίδια, παρότι μαζί του θα γνωρίσει τεράστιες επιτυχίες και την καλλιτεχνική καταξίωση.

Το Μωρό της Ρόζμαρι

Επιστρέφοντας στην κινηματογραφική της πορεία, θα πρέπει να σταθούμε στον πρώτο πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ψυχολογική ταινία τρόμου «Το Μωρό της Ρόζμαρι» του Ρομάν Πολάνσκι, προκαλώντας το 1968 ανατριχίλες σε όλο τον κόσμο. Κλασική ταινία τρόμου, που απογείωσε τη φήμη τής Φάροου, ενώ η ερμηνεία της συνέβαλε στην επιτυχία του φιλμ.

Η Μία Φάροου στο Μωρό της Ρόζμαρι

Θα ακολουθήσει το ενδιαφέρον αν και άνισο δραματικό θρίλερ «Το Μεγάλο Μυστικό της» του Τζόζεφ Λόουζι, έχοντας δίπλα της τον Ρόμπερτ Μίτσαμ και την Ελίζαμπεθ Τέιλορ και το 1971 «Ο Τυφλός Τρόμος» του Ρίτσαρντ Φλέτσερ.

Το 1974 θα συμπρωταγωνιστήσει δίπλα στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, στο διάσημο φιλμ «Ο Υπέροχος Γκάτσμπι», που βασίστηκε στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ, ενώ το σενάριο υπέγραψε ο Φράνσις Φορντ Κόπολα.

Η Μία Φάροου και ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, στον «Υπέροχο Γκάτσμπι»

Η ακμή της «γουντιαλενικής» δεκαετίας

Ουσιαστικά τη δεκαετία του '80 δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από τον Γούντι Άλεν, μία εποχή που θα φτάσει στην καλλιτεχνική της ακμή. Το 1982 θα παίξει στη «Σεξοκωμωδία Θερινής Νύχτας», τον επόμενο χρόνο στο αριστουργηματικό «Ζέλινγκ» και το 1984 στο τρισχαριτωμένο «Ο Ατσίδας του Μπρόντγουεϊ», σε όλες δίπλα στον πρωταγωνιστή Άλεν.

Το 1985, ο σκηνοθέτης θα παρουσιάσει το υπέροχο ρομαντικό δράμα και συνάμα έναν ύμνο στο σινεμά, «Το Πορφυρό Ρόδο του Καΐρου», έχοντάς την πρωταγωνίστρια μαζί με τον εξαιρετικό Τζεφ Ντάνιελς, ενώ θα συμμετάσχει και στην απολαυστική κομεντί «Η Χάνα και οι Αδερφές της» του επόμενου χρόνου, μία τεράστια καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία του Γούντι Άλεν, όπως βεβαίως και με το εξαίρετο και πνευματώδες «Απιστίες και Αμαρτίες». Επίσης, θα συμπρωταγωνιστήσει δίπλα στην κυρία του αμερικανικού σινεμά, Τζίνα Ρόουλαντς στο ψυχολογικό δράμα «Μια Άλλη Γυναίκα», στο σπονδυλωτό φιλμ «Ιστορίες της Νέας Υόρκης», σε σκηνοθεσία τριών τεράστιων ονομάτων όπως είναι οι Κόπολα, Σκορτσέζε και Άλεν, στο ρομαντικό δράμα «Απιστίες και Αμαρτίες», έχοντας στο πλευρό της και πάλι τον Γούντι Άλεν, στην αισθηματική κομεντί «Άλις: Άπιστη ή Απατημένη», στο δραματικό «Σκιές στην Ομίχλη», για να κλείσει την καλλιτεχνική και προσωπική της συνύπαρξη με τον Άλεν το 1992, με την προφητική αισθηματική κομεντί «Παντρεμένα Ζευγάρια».

Φιλανθρωπίες

Αυτό ήταν και το τέλος της σταδιοδρομίας της, καθώς κάποιες σποραδικές εμφανίσεις της τα επόμενα χρόνια ήταν άνευ σημασίας, καθώς η Φάροου επικεντρώθηκε στη μάχη της εναντίον του Γούντι Άλεν και στον ελεύθερο χρόνο της στις, διαδεδομένες στην αμερικάνικη σόου μπιζ, φιλανθρωπίες και στον αγώνα για τα δικαιώματα των παιδιών - άλλωστε η ίδια απέκτησε δεκατέσσερα, ζωή να χουν, απ' τα οποία τα περισσότερα είναι υιοθετημένα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.