Χαλκιδική: Άρση μέτρων για την πανώλη μηρυκαστικών

Aίρονται τα μέτρα που είχαν ληφθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής λόγω υπόνοιας πανώλης μικρών μηρυκαστικών.

«Με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής Αικατερίνης Ζωγράφου αίρονται όλα τα μέτρα που είχαν επιβληθεί στην Π.Ε. Χαλκιδικής λόγω υπόνοιας παρουσίας Πανώλης Μικρών Μηρυκαστικών», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

