ΕΟΔΥ για διεισδυτικό στρεπτόκοκκο: 48 κρούσματα και 12 θάνατοι από αρχές 2024

Μετά την πανδημία COVID αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες ανέφεραν αυξημένο αριθμό περιπτώσεων διεισδυτικής νόσου από στρεπτόκοκκο ομάδας Α σε σχέση με παλαιότερα χρόνια.

Ο ΕΟΔΥ ξεκίνησε την καταγραφή όλων των περιστατικών iGAS της χώρας στις αρχές του 2023.

Συνολικά, το 2023 δηλώθηκαν στον ΕΟΔΥ 90 περιστατικά iGAS (48 παιδιά και 42 ενήλικες) μεταξύ αυτών απεβίωσαν 23 (26%), 9 παιδιά και 14 ενήλικες. Από την αρχή του 2024, έχουν δηλωθεί 48 περιστατικά (21 παιδιά και 27 ενήλικες), μεταξύ των οποίων απεβίωσαν 12 (25%), 3 παιδιά και 9 ενήλικες.

Την Δευτέρα 12/08/2024, ο ΕΟΔΥ απέστειλε κλιμάκιο στο ΓΝ Ηλείας προκειμένου να διερευνήσει περιστατικό κατόπιν ενημέρωσης, ότι σε δείγματα από θανόντα ασθενή στην Ηλεία για τον οποίο αρχικά ως αιτία θανάτου είχε αναφερθεί τσίμπημα καφέ αράχνης, απομονώθηκε S. Pyogenes ομάδας Α.

Παράλληλα υπήρξαν πληροφορίες και για δεύτερο περιστατικό που κατέληξε με παρόμοια συμπτώματα (νεκρωτική κυτταρίτιδα / μυοσίτιδα στα κάτω άκρα) σε δείγματα του οποίου απομονώθηκε επίσης S. pyogenes.

Η απομόνωση έγινε και στις δυο περιπτώσεις σε νεκροτομικό υλικό.

Ο ΕΟΔΥ προέβη σε συνεννόηση έτσι ώστε να αποσταλούν τα στελέχη σε εξειδικευμένο εργαστήριοκαι να γίνει περαιτέρω εργαστηριακή διερεύνηση.

Από το αναλυτικό ιστορικό που ελήφθη από τους οικείους των δυο περιστατικών, καθώς και από 3 ακόμα ασθενείς με κυτταρίτιδα / μυοσίτιδα που επισκέφτηκαν το ΓΝ Πύργου το ίδιοδιάστημαδεν βρέθηκε κάποια κοινή έκθεση ή παράγοντας κινδύνου.

Παρά τη χρονική συγκυρία των δυο περιστατικών που απεβίωσαν, η διερεύνηση έδειξε ότι επρόκειτο για επισκέπτες στην περιοχή που διέμεναν σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, με συμπτώματα που πιθανόν είχαν ξεκινήσει πριν τη μετάβασή τους στην Ηλεία ή αμέσως μετά από αυτήν.

Για να διαπιστωθεί αν υπάρχει αυξημένο ποσοστό φορείας στην κοινότητα πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το ΓΝ Πύργου strep-test σε όσους προσέρχονται στα ΤΕΠ.

Έως τώρα έχουν εξεταστεί 80 άτομα που προσήλθαν στο νοσοκομείο από τα οποία σε ένα βρέθηκε θετικό strep test το οποίο ελέγχεται περαιτέρω εργαστηριακά. Ο έλεγχος φορείας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα.

Η συγκεκριμένη λοίμωξη δεν είναι συχνή αλλά έχει αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα.

Για το λόγο αυτό υπενθυμίζουμε ότι τα βασικά μέτρα ατομικής προστασίας και η έγκαιρη επίσκεψη στο γιατρό σε περίπτωση συμπτωμάτων(πυρετός, φαρυγγοαμυγδαλίτιδα, κυτταριτιδα κλπ (σχετικός σύνδεσμος https://eody.gov.gr/disease/streptokokkos-omadas-a/) για την αναγνώριση της λοίμωξης από iGAS και την άμεση έναρξη αντιμικροβιακής και υποστηρικτικής θεραπείας είναι εξαιρετικά σημαντικά για την αίσια έκβαση της νόσου.

Επίσης, θα πρέπει να εντοπίζονται οι στενές επαφές των περιπτώσεων iGAS από τις αρχές δημόσιας υγείας, να εκτιμάται η κατάστασή τους και να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ: https://eody.gov.gr/disease/streptokokkos-omadas-a/.

Εξαιρετικά σημαντική κρίνεται η εγρήγορση των επαγγελματιών υγείας και ο έγκαιρος εργαστηριακός έλεγχος για τη διαχείριση των περιστατικών iGAS.

Ο ΕΟΔΥ θα συνεχίζει την ενισχυμένη επιτήρηση των περιστατικών λοίμωξης από διεισδυτικό στρεπτόκοκκο ομάδας Α (iGAS)σε όλη τη χώρα όσο και στην Ηλεία που εμφανίστηκαν τα τελευταία κρούσματα.

