Κορωνοϊός: 817 εισαγωγές, 9 διασωληνωμένοι και 35 θάνατοι σε μια εβδομάδα

Σε σταθερά υψηλά επίπεδα παραμένει η θετικότητα για SARS-CoV2 στην κοινότητα, ενώ οι σκληροί δείκτες (εισαγωγές, διασωληνώσεις, θάνατοι) παρουσιάζουν μικρή μείωση, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για την εβδομάδα 5-11 Αυγούστου.

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη εβδομάδα.

Καταγράφηκαν 817 νέες εισαγωγές παρουσιάζοντας μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 803.

Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων ήταν εννέα, ενώ ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 12.

Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 20.

Ο αριθμός των θανάτων ήταν 35, ενώ ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των θανάτων τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 39.

Το επικρατούν στέλεχος κατά τις τελευταίες εβδομάδες είναι το ΒΑ.2.86 που φέρει έστω μία από τις μεταλλάξεις F456L και R346T.

Σημειώνεται ότι η κατηγορία αυτή παραλλαγμένων στελεχών δεν έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσου.

Η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε μείωση της κυκλοφορίας του ιού SARS-CoV-2 σε τρείς από τις εννέα περιοχές που ελέγχθηκαν και αύξηση επίσης σε τρεις. Σταθεροποίηση καταγράφηκε σε τρεις περιοχές.

Συστήνεται στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα νοσήματα) η σχολαστική τήρηση των μέτρων πρόληψης κατά των λοιμώξεων αναπνευστικού και η έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής συμβουλής επί συμπτωμάτων, προκειμένου να χορηγείται έγκαιρα θεραπεία. Παράλληλα συστήνεται στο γενικό πληθυσμό, επί παρουσία συμπτωμάτων λοίμωξης αναπνευστικού, ο περιορισμός των επαφών με άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες.

Ιός της γρίπης

Δεν ανευρέθηκαν θετικά δείγματα για γρίπη στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), ενώ η θετικότητα βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρησης SARI).

Δεν καταγράφηκε νέο σοβαρό κρούσμα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ούτε νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

Δεν ανευρέθηκαν θετικά δείγματα τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), όσο και στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρησης SARI).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.