Η παρακεταμόλη – γνωστή διεθνώς και ως ακεταμινοφαίνη – είναι ένα από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα φάρμακα κατά την εγκυμοσύνη. Χρησιμοποιείται από εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως, καθώς θεωρείται ασφαλής λύση για την αντιμετώπιση πόνου και πυρετού. Ωστόσο, οι πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι το φάρμακο συνδέεται με τον αυτισμό, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στην επιστημονική κοινότητα.

Η διεθνής βιβλιογραφία πράγματι έχει καταγράψει κάποιες συσχετίσεις μεταξύ παρατεταμένης χρήσης παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη και νευροαναπτυξιακών διαταραχών. Όμως, τα δεδομένα είναι ασυνεπή και σε καμία περίπτωση δεν τεκμηριώνουν αιτιώδη σχέση. Με απλά λόγια: δεν αποδεικνύεται ότι η παρακεταμόλη προκαλεί αυτισμό.

Μιλώντας στο skai.gr, ο Αχιλλέας Γραβάνης, καθηγητής Φαρμακολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, δίνει ξεκάθαρες απαντήσεις για την ασφάλεια του φαρμάκου και εξηγεί γιατί οι ισχυρισμοί του Τραμπ είναι επικίνδυνοι.

«Η παρακεταμόλη είναι από τα πιο ασφαλή φάρμακα και για αυτό χρησιμοποιείται κατά κόρον σαν αναλγητικό», τονίζει ο κ. Γραβάνης. «Δεν έχει αντιθρομβωτική ή αντιφλεγμονώδη δράση, γεγονός που την καθιστά κατάλληλη για χρήση στην εγκυμοσύνη σε αντίθεση με άλλα φάρμακα, όπως η ασπιρίνη, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν αιμορραγίες ή να επηρεάσουν κρίσιμες φλεγμονώδεις διαδικασίες στο έμβρυο».

Όπως αναφέρει, η παρακεταμόλη περνά τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, για αυτό και οι γιατροί συστήνουν να λαμβάνεται μόνο περιστασιακά και όχι σε χρόνιες ή υψηλές δόσεις. «Θα πάρει η γυναίκα αν έχει κάποιο πόνο 2-3 μέρες το πολύ. Αν συνεχίζει ο πόνος, πρέπει να ελεγχθεί με άλλους τρόπους».

Κίνδυνοι μόνο σε χρόνιες και υψηλές δόσεις

Σύμφωνα με τον καθηγητή, η επιστημονική βιβλιογραφία δείχνει ότι κίνδυνος για νευροαναπτυξιακές διαταραχές υπάρχει μόνο όταν η παρακεταμόλη χορηγείται σε μεγάλες δόσεις και για παρατεταμένο διάστημα.

«Αν χορηγήσουμε σε εγκυμονούσα για έναν μήνα αυξημένες δόσεις 2-3 γραμμάρια παρακεταμόλης, αυξάνουμε σημαντικά την πιθανότητα, περίπου 5 με 7%, να δημιουργηθεί μια κατάσταση που θα σχετίζεται μετά τον τοκετό με νευροαναπτυξιακές διαταραχές», σημειώνει.

Ωστόσο, ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις, ο παράγοντας «παρακεταμόλη» δεν λειτουργεί μόνος του. Χρειάζεται να συνυπάρχουν γενετική προδιάθεση του εμβρύου και περιβαλλοντικοί παράγοντες μετά τον τοκετό, όπως η διατροφή και οι συνθήκες διαβίωσης, για να αναπτυχθούν τέτοιες διαταραχές.

Σπάνιες παρενέργειες

Οι σοβαρές παρενέργειες από την παρακεταμόλη είναι σπάνιες. Η πιο γνωστή είναι η ηπατοτοξικότητα, όταν λαμβάνονται πολύ μεγάλες δόσεις (πάνω από 2-3 γραμμάρια την ημέρα για αρκετές μέρες), ιδίως σε συνδυασμό με αλκοόλ. «Ακόμα και με μικρή δόση οινοπνεύματος έχουμε παρατηρήσει ισχυρή τοξικότητα στο ήπαρ», εξηγεί ο κ. Γραβάνης.

Ο καθηγητής είναι κατηγορηματικός. «Δεν έχει καμία σχέση αυτό που είπε ο Τραμπ με την πραγματικότητα».

Και καταλήγει με ένα σαφές μήνυμα προς τις εγκύους. «Το επιμύθιο είναι: μην ακούτε τον Τραμπ, αλλά τον γυναικολόγο σας».

