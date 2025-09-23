Σε διευκρινήσεις σχετικά με τη χρήση παρακεταμόλης κατά την εγκυμοσύνη και κατά πόσο μπορεί να συνδεθεί με τον αυτισμό προχώρησε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) και ο ΠΟΥ μετά την αναστάτωση που έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος άφησε άναυδους τους επιστήμονες συνδέοντας τον αυτισμό με τη λήψη ακεταμινοφαίνης (παρακεταμόλη) κατά την εγκυμοσύνη, χωρίς να υπάρχει η παραμικρή επιστημονική τεκμηρίωση.

Συγκεκριμένα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι τα διαθέσιμα στοιχεία που υπάρχουν δεν εντοπίζουν σύνδεση της χρήσης παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του αυτισμού.

Ως εκ τούτου δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που απαιτούν αλλαγές στις ισχύουσες συστάσεις της ΕΕ για τη χρήση της παρακεταμόλης, διευκρινίζει.

Ο Οργανισμός επισημαίνει ότι η παρακεταμόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης όταν χρειαστεί, στη χαμηλότερη αποτελεσματική δόση, για όσο το δυνατόν συντομότερο χρονικό διάστημα.

ΠΟΥ: Ανεπαρκή τα στοιχεία για τη σύνδεση αυτισμού και χρήσης παρακεταμόλης

Παράλληλα, εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε την Τρίτη ότι τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη σύνδεση μεταξύ της χρήσης παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του αυτισμού παραμένουν ανεπαρκή και ότι η αξία των εμβολίων που σώζουν ζωές δεν πρέπει να αμφισβητείται.

«Τα στοιχεία παραμένουν ανεπαρκή» δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ, Ταρίκ Γιασάρεβιτς, σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη, όταν ρωτήθηκε για μια πιθανή σχέση μεταξύ της χρήσης παρακεταμόλης κατά την εγκυμοσύνη και του αυτισμού.

«Γνωρίζουμε ότι τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό. Τα εμβόλια, όπως είπα, σώζουν αμέτρητες ζωές. Αυτό είναι κάτι που η επιστήμη έχει αποδείξει και αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να αμφισβητούνται πραγματικά», κατέληξε

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.