Τα παιδιά κάτω των 15 ετών αποτελούσαν το 4,3% των νέων κρουσμάτων και των υποτροπών της φυματίωσης το 2023 στην περιοχή που καλύπτει ο ΠΟΥ Ευρώπης, αύξηση 10% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, προειδοποιεί έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Περισσότεροι από 172.000 άνθρωποι διαγνώστηκαν με φυματίωση το 2023, είτε επρόκειτο για νέα κρούσματα είτε για υποτροπές, επίπεδα αντίστοιχα με του 2022, σύμφωνα με την έκθεση του ΠΟΥ Ευρώπης ο οποίος καλύπτει 53 χώρες, πολλές από τις οποίες βρίσκονται στην κεντρική Ασία.

Μόνο στην ΕΕ και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο σχεδόν 37.000 άνθρωποι διαγνώστηκαν πέρυσι με την ασθένεια αυτή, 2.000 περισσότεροι σε σχέση με το 2022, κατέληξε έρευνα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (ECDC).

Αύξηση των κρουσμάτων στην Ευρώπη

Τα παιδιά κάτω των 15 ετών αποτελούσαν το 4,3% του συνόλου των κρουσμάτων της φυματίωσης στην ΕΕ/ΕΟΧ, “γεγονός που σημαίνει αύξηση για τρίτη συναπτή χρονιά”, επεσήμαναν οι δύο αυτοί οργανισμοί υγείας σε ανακοίνωσή τους.

Τα αποτελέσματα της έκθεσης δείχνουν ότι η εξάπλωση της φυματίωσης συνεχίζεται στην περιοχή, με τις υγειονομικές υπηρεσίες να επισημαίνουν ότι «είναι απαραίτητα άμεσα μέτρα δημόσιας υγείας προκειμένου να ελεγχθεί και να περιοριστεί το αυξανόμενο βάρος της φυματίωσης»

«Δυστυχώς το τρέχον βάρος της φυματίωσης και η ανησυχητική αύξηση του αριθμού των φυματικών παιδιών μάς θυμίζουν ότι οι πρόοδοι για την αντιμετώπιση αυτής της ασθένειας που μπορεί να προληφθεί και να θεραπευτεί παραμένουν εύθραυστες», δήλωσε ο Χανς Κλούγκε περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ Ευρώπης.

Η Πάμελα Ρέντι -Γουάγκνερ διευθύντρια του ECDC, υπογράμμισε ότι «είναι ζωτικής σημασίας η Ευρώπη να επικεντρωθεί εκ νέου στην πρόληψη και σε μια γρήγορη και αποτελεσματική θεραπεία»

Οι οργανισμοί υγείας επεσήμαναν εξάλλου ότι η πολυανθεκτική φυματίωση (TB-MR) παραμένει «σημαντική πρόκληση» για την περιοχή.

Ο ΠΟΥ Ευρώπης και το ECDC επέμειναν στην ανάγκη να ενισχυθούν οι προσπάθειες εντοπισμού και θεραπείας της φυματίωσης.

Παράλληλα υπογράμμισαν την ανάγκη να επεκταθεί η πρόσβαση «σε θεραπευτικά σχήματα πιο σύντομα και για χρήση από στόματος, καθώς έχει αποδειχθεί πως είναι υποσχόμενα για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων σε ασθενείς που πάσχουν από φαρμακοανθεκτική φυματίωση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.