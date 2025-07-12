Σημαντική αύξηση της τάξης του 65% στα περιστατικά με σύφιλη από το 2020 έως το 2022 - κατά την πανδημία του κορωνοϊού - στη χώρα μας, διαπίστωσε μελέτη του Νοσοκομείου Ανδρέας Συγγρός που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Journal of European Academy of Dermatology and Venereology» δηλώνει στο Πρακτορείο FM και στη δημοσιογράφο Τάνια Μαντουβάλου, η καθηγήτρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας ΕΚΠΑ, Α' Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός» και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας (ΕΔΑΕ) Ηλέκτρα Νικολαΐδου.

Όπως ανέφερε η διακεκριμένη δερματολόγος, στη συνέχεια δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, και τα ευρωπαϊκά από το ECDC, που κατέδειξαν ότι η τάση αυτή δεν είναι κάτι που περιορίζεται στην Ελλάδα, αλλά υπάρχει τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Αμερική.

«Μία πολύ μεγάλη αύξηση σε αυτά τα δύο νοσήματα. Όχι σε όλα τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ). Γιατί στα κονδυλώματα παρατηρούμε στο νοσοκομείο μία μείωση, που πιθανώς να οφείλεται στο πρόγραμμα εμβολιασμού που εφαρμόζεται την τελευταία 20ετία την Ελλάδα για τους ιούς HPV».

Η αύξηση των σεξουαλικών συντρόφων και μη χρήση προφυλακτικού οι βασικοί ένοχοι

Πώς εξηγείται όμως η επαναφορά νοσημάτων του μεσαίωνα ερωτάται εύλογα η καθηγήτρια.

«Δεν είναι νοσήματα του μεσαίωνα. Υπάρχει η σύφιλη και η βλεννόρροια. Δεν είχαν εξαλειφθεί. Απλώς ήταν μικρότερα τα ποσοστά και δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια υπάρχει πολύ μεγάλη έξαρση. Το πού οφείλεται βέβαια ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας covid, είναι λιγάκι δύσκολο να το πει κανείς, δεδομένου ότι δεν έχει αλλάξει το σύστημα υγείας, ούτε η προσβασιμότητα σε αυτό» είπε.

«Η διαφορά που βλέπουμε εμείς στους ασθενείς που είχαμε πριν, σε σχέση με αυτούς που είχαμε μετά, είναι στον αριθμό των σεξουαλικών συντρόφων. Φαίνεται λοιπόν ότι οι άνθρωποι έχουν περισσότερους σεξουαλικούς συντρόφους, δεν χρησιμοποιούν προφυλακτικό και θεωρούμε ότι αυτός είναι ο κύριος λόγος αύξησης των δύο αυτών ΣΜΝ».

Απαραίτητη μια ευρύτερη καμπάνια ενημερώσεις για τα ύποπτα συμπτώματα - Ποια είναι αυτά

Σύμφωνα με την καθηγήτρια ύποπτα συμπτώματα που θα κινητοποιήσουν τον ασθενή να πάει στον δερματολόγο είναι:

- κάποιο εξάνθημα στη γενετική περιοχή που μπορεί να είναι μία μικρή πληγή, ή μία ερυθρότητα.

- Μπορεί να είναι κάποια εξανθήματα που μοιάζουν με κρεατοελιές και να πρόκειται για κάποιο κονδύλωμα.

- Μπορεί να είναι μία αύξηση των κολπικών υγρών στις γυναίκες, ή εκροή υγρού από την ουρήθρα δηλαδή ο ουρηθρικό έκκριμα στους άντρες.

«Τα περισσότερα συμπτώματα των ΣΜΝ είναι στη γενετική περιοχή και στην περιοχή του πρωκτού. Η σύφιλη όμως μπορεί να έχει ένα εκτεταμένο εξάνθημα και στο υπόλοιπο σώμα, με ειδική εντόπιση σε παλάμες και πέλματα» εξηγεί η κα Νικολαΐδου.

«Η ΕΔΑΕ κάνει κάθε χρόνο καμπάνια για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει μία ευρύτερη καμπάνια. Ίσως και από τον ΕΟΔΥ για το θέμα αυτό, ώστε να ενημερωθεί όλος ο πληθυσμός ότι υπάρχουν ακόμη η βλεννόρροια και η σύφιλη. Θα ήταν καλό να υπάρξει και μία ενημέρωση για τα ποια είναι τα συμπτώματα που μπορεί να εμφανίσει κάποιος, για να σκεφτεί ότι ενδεχομένως έχει κάποιο ΣΜΝ και να πάει στον ειδικό γιατρό, που είναι ο δερματολόγος αφροδισιολόγος» δήλωσε η αντιπρόεδρος της ΕΔΑΕ.

Προληπτικός έλεγχος και υπεύθυνη συμπεριφορά

Βέβαια, επειδή κάποια ΣΜΝ μπορεί να αργήσουν να εμφανιστούν, καλό είναι να γίνεται και ένας προληπτικός έλεγχος κατά διαστήματα, τονίζει η κ. Νικολαΐδου, εξηγώντας τι μπορεί αυτός να περιλαμβάνει: «Αρχικά μία αιμοληψία με την οποία μπορούμε να ελέγξουμε αν υπάρχει HIV, σύφιλη, ηπατίτιδα Β. Και υπάρχουν και κάποιες άλλες εξετάσεις, όπως πχ να πάρουμε υλικό από την ουρήθρα ή τον κόλπο, ή τον τράχηλο της μήτρας, ή ούρα και να κάνουμε μία εξέταση, η οποία ανιχνεύει το γενετικό υλικό των μικροβίων, που προκαλούν τα ΣΜΝ, ακόμα και σε ασθενείς που είναι τελείως ασυμπτωματικοί».

Υπεύθυνη συμπεριφορά στην επιλογή σεξουαλικών συντρόφων και χρήση προφυλακτικού στις διακοπές

Τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε στις καλοκαιρινές μας διακοπές, είναι το τελευταίο ερώτημα που τίθεται στην καθηγήτρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας ΕΚΠΑ.

«Αυτή την περίοδο οφείλουμε να έχουμε μία πιο υπεύθυνη συμπεριφορά όσον αφορά την επιλογή σεξουαλικών συντρόφων. Είναι σίγουρα μια περίοδος χαλάρωσης που όλοι θέλουμε να περάσουμε καλά. Καλό θα είναι όταν έχουμε μία σεξουαλική επαφή με ένα νέο σύντροφο να χρησιμοποιούμε προφυλακτικό, το οποίο δεν προστατεύει κατά 100% από όλα τα νοσήματα. Παρέχει όμως, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό προστασίας».

