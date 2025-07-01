Τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με τη συνεχή αύξηση στη μετάδοση των Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων στην Ελλάδα κρούει ο ΕΟΔΥ, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία των ασφαλών σεξουαλικών πρακτικών.

Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα το 2023, τα περιστατικά γονόρροιας τριπλασιάστηκαν, ενώ οι διαγνώσεις πρώιμης σύφιλης διπλασιάστηκαν, συγκριτικά με το 2020.

Όσον αφορά στα περιστατικά χλαμυδιακής λοίμωξης, εμφανίζονται επίσης αυξητικές τάσεις (50% αύξηση σε σχέση με το 2020).

Οδηγίες προφύλαξης

Καθώς τα καλοκαιρινά ταξίδια φέρνουν πιο κοντά ανθρώπους από όλη την Ευρώπη, είναι σημαντικό να είμαστε κατάλληλα ενημερωμένοι για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ), να δίνουμε έμφαση στον τακτικό προληπτικό έλεγχο και να έχουμε πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες από επαγγελματίες υγείας, αναφέρει ο ΕΟΔΥ.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), τονίζει τη σημασία των ασφαλών σεξουαλικών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένης της συνεπούς χρήσης προφυλακτικού κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής (κολπικής, πρωκτικής και στοματικής).

Συστήνεται η εξέταση για ΣΜΝ πριν από κάθε σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλακτικό με νέους συντρόφους, καθώς πολλές λοιμώξεις μπορεί να είναι ασυμπτωματικές. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, είναι σημαντική η εξέταση μετά από τη σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλακτικό, ακόμη και αν δεν υπάρχουν ορατά συμπτώματα.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, η νόσος mpox, μπορεί να μεταδοθεί και κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής, κυρίως μέσω επαφής δέρματος με δέρμα. Τα περιστατικά mpox που έχουν καταγραφεί, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στη χώρα μας, αφορούν κυρίως άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες.

Επίσης, ορισμένες λοιμώξεις που προκαλούν σοβαρή διάρροια - όπως η σιγκέλλα και η ηπατίτιδα Α, μπορούν να μεταδοθούν κατά τη σεξουαλική επαφή μεταξύ ανδρών.

Συστήνεται η αποφυγή της από κοινού χρήσης σεξουαλικών βοηθημάτων, καθώς και ο σωστός καθαρισμός και η απολύμανση μετά τη χρήση τους. Εξίσου σημαντικό είναι το πλύσιμο των χεριών, της γεννητικής και πρωκτικής περιοχής πριν και μετά τη σεξουαλική επαφή.

Οι εμβολιασμοί κατά της ηπατίτιδας Α, της ηπατίτιδας Β και του mpox καθώς και προληπτικά μέτρα, όπως η προφύλαξη πριν από την έκθεση (PrEP) για την πρόληψη του HIV, μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του κινδύνου μόλυνσης, τονίζει ο ΕΟΔΥ.

Προσθέτει ότι η πρόληψη, η συνεχής ενημέρωση, η ανοιχτή επικοινωνία με τους σεξουαλικούς συντρόφους και τους επαγγελματίες υγείας, μπορούν να συμβάλουν στον περιορισμό της εξάπλωσης των ΣΜΝ, του HIV, του mpox και της ιογενούς ηπατίτιδας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.