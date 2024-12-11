Στην Πάδοβα η πρώτη στον κόσμο «μεταμόσχευση παλλόμενης καρδιάς»

Στην Πάδοβα της βόρειας Ιταλίας πραγματοποιήθηκε η πρώτη μεταμόσχευση στον κόσμο, «παλλόμενης καρδιάς».

Η συγκεκριμένη μεταμόσχευση πραγματοποιήθηκε πριν από δύο εβδομάδες, αλλά η είδηση ανακοινώθηκε σήμερα.

Ο λήπτης είναι ένας 65χρονος, ο οποίος πάσχει από καρδιοπάθεια λόγω ισχαιμίας.

Μέχρι τώρα, κατά τις μεταμοσχεύσεις η καρδιά σταματούσε να χτυπά, αλλά χάρη σε αυτήν τη νέα τεχνική θα εξασφαλίζεται η ταχύτερη ανάρρωση του λήπτη και μια ικανοποιητικότερη καρδιακή λειτουργία, χωρίς κυτταρική ζημιά.

Οι επιστήμονες εξήγησαν πως στην Πάδοβα η καρδιά ξανάρχισε, με τη βοήθεια μηχανικής υποστήριξης, να χτυπά μόλις πραγματοποιήθηκε η λήψη της από νεκρό δότη και ότι κατά τη διάρκεια της μεταμόσχευσης, δεν σταμάτησε ποτέ να λειτουργεί.

Η μεταμόσχευση πραγματοποιήθηκε σε δημόσιο νοσοκομείο της Πάδοβας, από την ομάδα του καρδιοχειρουργού, καθηγητή Τζίνο Τζερόζα.

Η μετεγχειρητική πορεία του ασθενή εξελίσσεται ομαλά και αναμένεται να πάρει εξιτήριο πριν από τα Χριστούγεννα.

«Κάθε φορά που η καρδιά σταματά να χτυπά, προκαλείται μια ουσιαστική ζημιά. Αυτή η νέα τεχνική μπορεί στο εξής να χρησιμοποιηθεί και από άλλους χειρουργούς σε όλον τον κόσμο», δήλωσε ο καθηγητής Τζερόζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

