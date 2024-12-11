Γύρω στα 11 εκατομμύρια περισσότερα κρούσματα ελονοσίας καταγράφηκαν το 2023 από το 2022, τα οποία αυξήθηκαν σε 263 εκατομμύρια, όπως υπολογίζεται, σύμφωνα με νέα έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Τα στοιχεία αυτά να δείχνουν άλλη μια χρονιά αμελητέας προόδου στην καταπολέμηση της νόσου.

Επίσης, καταγράφηκαν 597.000 θάνατοι, όσοι περίπου και το 2022. Στο μεγαλύτερο μέρος τους, μεταξύ των παιδιών στην Αφρική ηλικίας κάτω των 5 ετών, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

«Κανείς δεν πρέπει να πεθαίνει από ελονοσία, ωστόσο η ασθένεια συνεχίζει να βλάπτει δυσανάλογα τον κόσμο που ζει στην Αφρική, ιδίως μικρά παιδιά και έγκυες γυναίκες», σημείωσε σε ανακοίνωση του ΠΟΥ ο γενικός διευθυντής του Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους.

Τα κρούσματα ελονοσίας και οι θάνατοι μειώθηκαν σημαντικά ανάμεσα στο 2000 και το 2015, αλλά έκτοτε σταμάτησε, ακόμη και αντιστράφηκε η πρόοδος, με μια ιδιαίτερη αύξηση στη θνητότητα στη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19.

Οι αριθμοί των κρουσμάτων δεν αυξάνονται μόνον καθώς αυξάνονται οι πληθυσμοί, σύμφωνα με τον οργανισμό. Το 2015 καταγράφηκαν 58 κρούσματα ανά 1.000 ανθρώπους που θεωρείτο ότι κινδύνευαν, το 2023 καταγράφηκαν 60,4, σχεδόν ο τριπλάσιος αριθμός από τον στόχο του ΠΟΥ. Επίσης, καταγράφηκαν 13,7 θάνατοι ανά 100.000 ανθρώπους που θεωρείτο ότι κινδύνευαν, υπερδιπλάσιος αριθμός από τον στόχο του οργανισμού.

Τώρα υπάρχουν νέα μέσα για την καταπολέμηση της ασθένειας αυτής που μεταδίδεται από τα κουνούπια, ανάμεσα στα οποία δύο εμβόλια όπως και κουνουπιέρες επόμενης γενιάς, αλλά η κλιματική αλλαγή, οι συγκρούσεις και οι εκτοπισμοί, η ανθεκτικότητα στα φάρμακα και τα εντομοκτόνα και μια έλλειψη χρηματοδότησης συνιστούν όλα παράγοντες που συνδυαστικά δυσχεραίνουν την αντιμετώπιση της νόσου, υπογράμμισε ο ΠΟΥ, μολονότι υπάρχει πρόοδος σε κάποιες χώρες.

Το 2023 διατέθηκαν 4 δισεκατομμύρια δολάρια για την καταπολέμηση της ελονοσίας, σε σύγκριση με τα περίπου 8,3 δισεκατομμύρια δολάρια που υπολογίζεται ότι χρειάζονταν, καταλήγει ο οργανισμός στην ανακοίνωσή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.