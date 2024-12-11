Μείωση κατά 1.485 ή κατά 1,4% σημείωσαν οι θάνατοι στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των θανάτων λόγω της πανδημίας Covid-19, τις πρώτες 44 εβδομάδες φέτος (1/1/2024- 3/11/2024) και ανήλθαν σε 106.097 (53.419 άνδρες και 52.678 γυναίκες), ενώ κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2023 (2/1/2023- 5/11/2023) είχαν ανέλθει σε 107.582 (54.500 άνδρες και 53.082 γυναίκες).

Μείωση κατά 3.433 θανάτους (3,1%) σημειώθηκε σε σχέση με τον μέσο όρο των συνολικών θανάτων κατά τις πρώτες 44 εβδομάδες των ετών της περιόδου 2018-2023 (109.530 θάνατοι). Τα αντίστοιχα ποσοστά μεταβολής, ανά έτος, για την περίοδο 2018-2023 ανέρχονται σε -9,6% το 2023 σε σχέση με το 2022 (119.021 θάνατοι), σε 0,7% το 2022 σε σχέση με το 2021 (118.231 θάνατοι), σε 11,2% το 2021 σε σχέση με το 2020 (106.359 θάνατοι), σε 0,8% το 2020 σε σχέση με το 2019 (105.529 θάνατοι) και σε 5% το 2019 σε σχέση με το 2018 (100.457 θάνατοι).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τις πρώτες 44 εβδομάδες του 2024 σε σχέση με τις αντίστοιχες εβδομάδες του 2023, οι πιο σημαντικές μειώσεις καταγράφονται την 7η (12/2/2024- 18/2/2024), την 9η (26/2/2024- 3/3/2024) και την 8η εβδομάδα (19/2/2024- 25/2/2024), κατά 18,2%, 13,6% και 12,9% αντίστοιχα. Οι πιο σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται την 24η (10/6/2024- 16/6/2024), την 32η (5/8/2024- 11/8/2024) και την 33η εβδομάδα (12/8/2024-18/8/2024), κατά 15,6%, 12,7% και 12,1% αντίστοιχα.

Ανά ηλικιακή ομάδα των θανόντων, παρατηρείται μείωση των θανάτων σε 13 και αύξηση σε 5 ηλικιακές ομάδες, με τις κυριότερες μειώσεις, σε απόλυτες τιμές, να καταγράφονται για τις ηλικιακές ομάδες 85 έως 89 ετών (770 θάνατοι), 80 έως 84 ετών (768 θάνατοι) και 75 έως 79 ετών (191 θάνατοι). Ενώ οι κυριότερες αυξήσεις παρατηρούνται στις ηλικιακές ομάδες άνω των 90 ετών (339 θάνατοι), 65 έως 69 ετών (113 θάνατοι) και 55 έως 59 ετών (104 θάνατοι).

Ανά περιφέρεια μόνιμης διαμονής των θανόντων, παρατηρείται μείωση των θανάτων στις 7 από τις 13 περιφέρειες της χώρας. Οι σημαντικότερες μειώσεις, σε απόλυτες τιμές, καταγράφονται στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου κατά 728, 344 και 244 θανάτους αντίστοιχα. Ενώ οι σημαντικότερες αυξήσεις παρατηρούνται στις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά 92, 81 και 77 θανάτους αντίστοιχα.

