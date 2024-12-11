Μια πιθανή σχέση μεταξύ της διατροφής, στην οποία κυριαρχούν τα εξαιρετικά επεξεργασμένα τρόφιμα και τα ανθυγιεινά έλαια, και της χρόνιας φλεγμονής που οδηγεί στην ανάπτυξη καρκίνου του παχέος εντέρου, εντόπισαν ερευνητές του Πανεπιστημίου της Νότιας Φλόριντα και του Ινστιτούτου Καρκίνου του Γενικού Νοσοκομείου της Τάμπα.

Όπως εξηγεί σε σχετικό δελτίο τύπου ο Γκανές Χαλάντε, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Φλόριντα, το σώμα μας είναι σχεδιασμένο να επιλύει ενεργά τη φλεγμονή μέσω βιοενεργών λιπιδικών ενώσεων που προέρχονται από υγιεινά λιπαρά που καταναλώνουμε, όπως το αβοκάντο. Τα βιοενεργά λιπίδια είναι πολύ μικρά μόρια που προέρχονται από τις τροφές που τρώμε και όταν προέρχονται από επεξεργασμένα τρόφιμα, διαταράσσουν άμεσα την ισορροπία του ανοσοποιητικού συστήματος και οδηγούν σε χρόνιες φλεγμονές.

Στην έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν διαδικτυακά στο περιοδικό «Gut», χρησιμοποιήθηκε μια εξαιρετικά ευαίσθητη τεχνική για να εντοπιστούν ίχνη λιπιδίων σε 162 δείγματα όγκων από ασθενείς του Γενικού Νοσοκομείου της Τάμπα. Στο εσωτερικό των όγκων η ομάδα παρατήρησε υπερβολικό αριθμό μορίων που προάγουν τη φλεγμονή και έλλειψη εκείνων που συμβάλλουν στην επίλυσή της και προάγουν την επούλωση.

Εξάλλου, σε προηγούμενες μελέτες του ίδιου Πανεπιστημίου είχε διαπιστωθεί ότι η ανθυγιεινή διατροφή παίζει ρόλο και σε άλλες ασθένειες, όπως το Αλτσχάιμερ, ο διαβήτης και οι καρδιαγγειακές παθήσεις.

«Είναι γνωστό ότι οι ασθενείς με ανθυγιεινή διατροφή έχουν αυξημένη φλεγμονή στον οργανισμό τους. Βλέπουμε τώρα αυτή τη φλεγμονή στους ίδιους τους όγκους του παχέος εντέρου και ο καρκίνος είναι σαν μια χρόνια πληγή που δεν επουλώνεται- αν το σώμα σας ζει καθημερινά με εξαιρετικά επεξεργασμένες τροφές, η ικανότητά του να επουλώνει αυτή την πληγή μειώνεται λόγω της φλεγμονής και της καταστολής του ανοσοποιητικού συστήματος που τελικά επιτρέπει στον καρκίνο να αναπτυχθεί», εξηγεί ο Τίμοθι Γέτμαν, καθηγητής Χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Φλόριντα.

Σύμφωνα με τον Γέτμαν, τα ευρήματα υπογραμμίζουν την επείγουσα ανάγκη επαναξιολόγησης των συστατικών της δυτικής διατροφής, η οποία συνήθως αποτελείται από υπερβολική κατανάλωση πρόσθετων σακχάρων, κορεσμένων λιπαρών, εξαιρετικά επεξεργασμένων τροφίμων, χημικών ουσιών και φλεγμονωδών σπορέλαιων.

Οι ερευνητές σημειώνουν εξάλλου ότι τα ευρήματα αυτά ανοίγουν τον δρόμο για μια νέα, φυσική προσέγγιση, που έχει ονομαστεί «resolution medicine» και αφορά στην αποκατάσταση της ισορροπίας στη διατροφή του ασθενούς για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του καρκίνου του παχέος εντέρου. Μια τέτοια διατροφή επικεντρώνεται στην αντιστροφή της φλεγμονής χρησιμοποιώντας υγιεινές, μη επεξεργασμένες τροφές πλούσιες σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και παράγωγα του ιχθυέλαιου, που μαζί με τον ισορροπημένο ύπνο και την άσκηση βοηθούν στην αποκατάσταση των μηχανισμών επούλωσης του οργανισμού.

