Ρέθυμνο: Πρωτοποριακή έρευνα για την άνοια στα Ανώγεια

Επαναληπτική επιστημονική έρευνα για τον επιπολασμό της άνοιας στην ορεινή Κρήτη ξεκινά από τις 18 Μαΐου στον Δήμο Ανωγείων, 20 χρόνια μετά την πρώτη αντίστοιχη καταγραφή που είχε πραγματοποιηθεί στην περιοχή, με στόχο τη διερεύνηση της εξέλιξης της νόσου αλλά και τη διαμόρφωση πιο αποτελεσματικών πολιτικών πρόληψης και υποστήριξης των ηλικιωμένων.

Η έρευνα με θέμα «Ο Επιπολασμός της Άνοιας στην ορεινή Κρήτη» θα πραγματοποιηθεί σε όλο τον Δήμο Ανωγείων από τέσσερις ερευνητές ειδικότητας ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού, με τη διαδικασία να γίνεται πόρτα-πόρτα σε κατοίκους άνω των 65 ετών μέσω ειδικού ερωτηματολογίου. Η διάρκεια της έρευνας υπολογίζεται σε περίπου 20 ημέρες.

Όπως επισημαίνεται από τους διοργανωτές, πρόκειται για την πρώτη επαναληπτική έρευνα για την άνοια στην Ελλάδα, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον, καθώς τα αποτελέσματα αναμένεται να αξιοποιηθούν τόσο για τον σχεδιασμό πολιτικών πρόληψης όσο και για την καλύτερη οργάνωση υπηρεσιών φροντίδας ασθενών και οικογενειών.

Η πρώτη έρευνα στα Ανώγεια είχε πραγματοποιηθεί πριν από δύο δεκαετίες και είχε αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες σχετικές καταγραφές στην Ελλάδα, εστιάζοντας στη διερεύνηση της άνοιας σε έναν ορεινό πληθυσμό με παραδοσιακό τρόπο ζωής και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η άνοια αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις δημόσιας υγείας του 21ου αιώνα, επηρεάζοντας τη μνήμη, τη συγκέντρωση, τη γλώσσα, τη σκέψη και την κρίση των ασθενών. Αν και συνήθως εμφανίζεται σε άτομα άνω των 65 ετών, δεν αποκλείεται να παρουσιαστεί και σε μικρότερες ηλικίες.

Την έρευνα διεξάγει η Πανελλήνια Ομοσπονδία ν. Alzheimer και Συναφών Διαταραχών σε συνεργασία με το Εργαστήριο Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΕΛΜΕΠΑ, με την υποστήριξη των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ανωγείων.

Τον συντονισμό της προσπάθειας έχει η δρ. Παττακού-Παρασύρη Βασιλική, συνταξιούχος επίκουρη καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας και εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής του ΕΛΜΕΠΑ, η οποία συμμετέχει και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ν. Alzheimer και Συναφών Διαταραχών.

Πηγή: skai.gr

