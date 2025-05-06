Πρόγραμμα για την παχυσαρκία: Ποιους θα αφορούν τα δωρεάν φάρμακα - Τα κριτήρια

Σε λίγες εβδομάδες αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας, δήλωσε στον Skai.gr, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Πρόκειται για τη δωρεάν επίσκεψη σε ειδικό γιατρό καθώς και δωρεάν φάρμακα, σε όσους διαγνωστούν με σοβαρό πρόβλημα παχυσαρκίας, που ανακοίνωσε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τα κριτήρια - Ποιους αφορά

Τα κριτήρια του προγράμματος για την παχυσαρκία θα είναι αυστηρά, όπως τόνισε η κ. Αγαπηδάκη και θα αφορά περιπτώσεις που υπάρχει νοσογόνος παχυσαρκία με δείκτη μάζας σώματος 40 και άνω ή 35 με σοβαρά προβλήματα υγείας όπως υπνική άπνοια ή καρδιαγγειακά θέματα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις οι άνθρωποι μπορούν να λάβουν δωρεάν τα νέα φάρμακα παχυσαρκίας μετά από εξέταση από ειδικό γιατρό, όπως πχ ενδοκρινολόγο (ή ενδεχομένως και παθολόγο) και συνεχή ιατρική παρακολούθηση καθώς και παράλληλη υποστήριξη από διατροφολόγο. Η ίδια υπογράμμισε πως εάν κάποιος εγκαταλείψει τον διατροφολόγο, αυτόματα θα διακόπτεται και η χορήγηση των φαρμάκων. «Είναι σημαντικό να υπάρχει ολοκληρωμένη θεραπευτική πλαισίωση δηλαδή, και ιατρική παρακολούθηση και διατροφική υποστήριξη και να συνδυάζονται διατροφή και φάρμακα», ανέφερε χαρακτηριστικά η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας.

Η διαδικασία

Σημειώνεται πως το πρόγραμμα για την παχυσαρκία παρέχεται στο πλαίσιο του προγράμματος πρόληψης των καρδιαγγειακών νοσημάτων και συγκεκριμένα του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» τον Καρδιαγγειακό Κίνδυνο. Έτσι, αρχικά γίνονται οι αιματολογικές εξετάσεις, μετά ο γιατρός προχωρά στην εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου, αξιολογεί τον δείκτη μάζας σώματος και λαμβάνει πλήρες ιστορικό. Από αυτή τη διαδικασία θα προκύψουν και οι παραπομπές των ατόμων για τη δωρεάν πρόσβαση σε φάρμακα και διατροφικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Το ποια θα είναι αυτά τα φάρμακα και οι υπόλοιπες λεπτομέρειες, θα καθοριστούν από τους ειδικούς της επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας, όπως σημείωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας.

Η ανάρτηση πρωθυπουργού

Υπενθυμίζεται πως ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε στην κυριακάτικη ανάρτησή του, δωρεάν επίσκεψη σε ενδοκρινολόγο καθώς και δωρεάν φάρμακα, σε όσους διαγνωστούν με σοβαρό πρόβλημα παχυσαρκίας.

«Απευθύνω μια ακόμα προσωπική έκκληση: μην αμελείτε τις προληπτικές εξετάσεις. Αξιοποιήστε το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»», τονίζει στην ανάρτηση ο πρωθυπουργός και προσθέτει:

«Μέσα από το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» τον Καρδιαγγειακό Κίνδυνο, δίνουμε ακόμα μια νέα δυνατότητα: όσοι πολίτες εντοπιστούν στο πλαίσιο των εξετάσεων αυτών με σοβαρό πρόβλημα παχυσαρκίας, θα μπορούν να επισκεφθούν δωρεάν ενδοκρινολόγο και να λάβουν, επίσης δωρεάν, φάρμακα για την παχυσαρκία».

Τι ισχύει για το Πρόγραμμα για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση Καρδιαγγειακών Κινδύνων

Με το Εθνικό Πρόγραμμα για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση Καρδιαγγειακών Κινδύνων, στόχος είναι η έγκαιρη ανίχνευση και διάγνωση επικίνδυνων καρδιαγγειακών επεισοδίων μέσω της αξιολόγησης βασικών παραγόντων κινδύνου.

Το πρόγραμμα με την παροχή δωρεάν προληπτικών εργαστηριακών εξετάσεων απευθύνεται σε όλους τους πολίτες από 30 έως και 70 ετών που διαθέτουν ΑΜΚΑ, είτε είναι ασφαλισμένοι είτε ανασφάλιστοι.

Οι δωρεάν προληπτικές εργαστηριακές εξετάσεις περιλαμβάνουν:

Ολική χοληστερόλη (TCHOL)

Χοληστερόλη των χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (LDL-C)

Χοληστερόλη των υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (HDL-C)

Τριγλυκερίδια (Tgs)

Σάκχαρο αίματος – γλυκόζη (CL)

Γενική Αίματος

Προσδιορισμός λιποπρωτεϊνης α {LP (a)}.

Ιατρική επίσκεψη στον προσωπικό ιατρό, ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Καρδιολόγου, Γενικού Ιατρού ή Παθολόγου

Σε περίπτωση ευρημάτων, καρδιολογικός έλεγχος για την παρουσία ή απουσία της στεφανιαίας νόσου.

Σε περίπτωση ευρημάτων, καρδιολογικός έλεγχος ισχαιμίας με stress echo και contrast echo ή Σπινθηρογράφημα Μυοκαρδίου.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος που έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, θα λαμβάνουν σταδιακά το άυλο παραπεμπτικό για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις.

Εκείνοι που δεν έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, μπορούν, με τη χρήση του ΑΜΚΑ τους, να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο κέντρο της περιοχής τους (δημόσιο ή ιδιωτικό) και να κλείσουν το ραντεβού τους για την εκάστοτε εξέταση του προγράμματος, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση «Συνεργαζόμενα Κέντρα Διενέργειας Εξετάσεων»

Δεν χρειάζεται καμία συνταγογράφηση. Οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν έτοιμο το παραπεμπτικό τους και το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να κλείσουν το ραντεβού τους, εύκολα και γρήγορα.

Πηγή: skai.gr

